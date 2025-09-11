quinta-feira, setembro 11, 2025
20ª edição do  festival Internacional Flamenco Brasil irá homenagear as mulheres

De 26 a 28 de setembro o festival  reunirá bailaores, profissionais e estudantes de todas as regiões do Brasil,Espanha e América em São José dos Campos.

O tradicional Festival Internacional Flamenco Brasil  chega a sua 20ª edição reunindo mais de 500 profissionais como: bailaores, profissionais e estudantes de todas as regiões do Brasil, Espanha e América. O evento acontece de 26 a 28 de setembro, em São José dos Campos.

Festival Internacional Flamenco Brasil

O Festival Internacional Flamenco  é um projeto idealizado e produzido pela Escola e Produção em Danças Ana Guerrero & Talita Sánchez, com objetivo de divulgar, incentivar a cultura flamenca criando um maior intercâmbio técnico e cultural,  estabelecendo um diálogo, no qual participam efetivamente , o público, as escolas e os  profissionais de toda cena flamenca brasileira e internacional!
Duas décadas se passaram desde que a chama do flamenco e a alma brasileira se encontram, dando origem a um festival que transcende fronteiras e celebra a riqueza cultural de dois mundos. O Festival Flamenco-Brasil completa 20 anos!
Ao longo dessas duas décadas, o festival se consolidou como um palco de encontro, onde artistas renomados e novos talentos compartilham sua paixão pela dança, música e poesia. O flamenco, com sua intensidade e expressividade, se une à alegria e à diversidade da cultura brasileira, criando um diálogo artístico único e emocionante.
Nesta edição especial, celebramos a trajetória do festival, relembrando momentos inesquecíveis e homenageando os artistas que contribuíram para a sua história. Mas também olhamos para o futuro, com a certeza de que a chama do flamenco e a alma brasileira continuarão a brilhar juntas por muitos anos.
Para Ana Guerrero, idealizadora do projeto, o  Festival Flamenco-Brasil é mais do que um evento cultural. É um espaço de encontro, onde artistas e público se unem em torno da paixão pela arte. É um momento de celebração, onde a alegria e a emoção se misturam em um turbilhão de cores, sons e movimentos.
“O legado do Festival Flamenco-Brasil é inestimável. Ele fortaleceu os laços entre o Brasil e a Espanha, promoveu a difusão da cultura flamenca e brasileira e inspirou novas gerações de artistas”, comenta Talita Sanchez.
Para essa edição,artistas espanholas convidadas para o espetáculo internacional  MUJERES FLAMENCAS , a bailaora sevillana Pastora Galván e a cantaora  jerezana Carmen Grilo e grande elenco de artistas nacionais! Confira a programação:

Dia 26 de setembro – 19h30
Show Time Music Bar-  Av .Anchieta , 523 – Jardim Nova América
Charla com as artistas Pastora Galván y  Carmen Grilo y Tablao Flamenco com artistas nacionais convidados
Reservas: (12) 99742-7790

Dia 27 de setembro – 20
Mostra aberta de Dança – grupos inscritos e convidados
Ingressos à venda (serviço)

Dia 28 de setembro – 18: h
Espetáculo Internacional MUJERES FLAMENCAS
Teatro Municipal São José dos Campos – R. Rubião Junior, 84 , 3.piso -Shopping centro
Ingressos à venda (serviço)

Dias 26 e 27 de setembro – das 9h às 15h
Workshops Nacionais Internacionais, Mercado Flamenco , Gastronomia Espanhola
 Fundação Cultural Cassiano Ricardo – Espaço Olívio Gomes
Av Olívio Gomes, s/n – Santana – ao lado Parque da Cidade
Entrada gratuita

Ingressos Ingressos  Ambrone Café Empório
Av. 9 de julho, 153 -Vila Adyana
Av Cassiano Ricardo, 401 – Jd Aquarius – Hyde Park – Tel informações (12) 99742 7790

Foto: Divulgação

