Volkswagen inaugura Centro de Hematologia no Paraná

O Centro de Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital Erasto Gaertner, inaugurado hoje, permitiu ampliação do espaço e demandas estruturais em seus principais ambientes

A Volkswagen do Brasil e o Governo do Paraná inauguram hoje o Centro de Hematologia e Transplante de Medula Óssea (CHTMO) do Hospital Erasto Gaertner. Estiveram presentes na cerimônia oficial, mantendo os protocolos de saúde, Ciro Possobom, vice-presidente de Finanças e TI da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul; Cesar Neves, chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Saúde, representando o Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; e Adriano Lago, Superintendente do Hospital Erasto Gaertner.





O projeto, que teve mais de R$ 5,5 milhões investidos pela VW ao longo de 2020, contou com ampliação do espaço – mantendo o ambiente aconchegante e acolhedor evitando características de ambiente hospitalar – e demandas estruturais no ambulatório, hospital-dia e internamento. Além disso, melhorou a operação, capacitação e segurança dos tratamentos, com uso intensivo de tecnologia no tratamento de câncer.





“É com grande satisfação que participo, representando todos os empregados da Volkswagen do Brasil, desse evento que marca a inauguração do Centro de Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital Erasto Gaertner, mais uma contribuição fundamental para a saúde da população. Temos um longo histórico de investimentos na saúde do Estado do Paraná que começou em 2009 e, de lá pra cá, já investimos cerca de R$ 12 milhões em projetos que beneficiaram toda a comunidade paranaense”, ressalta Ciro Possobom, vice-presidente de Finanças e TI da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.





O investimento no CHTMO é fruto das contrapartidas do Protocolo de Intenções, firmado entre a Volkswagen do Brasil e o governo do Estado do Paraná em 2013, dentro do programa Paraná Competitivo, que possibilitou investimentos de R$ 2 bilhões destinados ao desenvolvimento e produção do SUV T-Cross na fábrica de São José dos Pinhais. “Ela é uma de nossas principais fábricas da região América Latina, que produz o T-Cross, modelo líder em 2020 na categoria SUV no Brasil e Argentina. Além de gerar empregos e contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado, a Volkswagen reforça constantemente seu compromisso social com os paranaenses”, afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.





“A Volkswagen passou a ser também paranaense, já que está instalada aqui há mais de 20 anos, em São José dos Pinhais. O acordo permitiu que a montadora, como contrapartida à participação do programa de captação de investimentos do Governo do Estado, pudesse colaborar com uma instituição tão importante para a saúde pública do Paraná como é o Erasto Gaertner. Apoio que significa a entrega para a população do Centro de Hematologia e Transplante de Medula Óssea e um avanço significativo na qualidade do atendimento médico”, finaliza Carlos Massa Ratinho Junior, governador do Paraná.







Em 2020, a Volkswagen do Brasil e o Governo do Estado do Paraná inauguraram a primeira Unidade de Cuidados Paliativos da região sul destinada a pessoas diagnosticadas com uma doença em estágio terminal que precisavam de cuidados específicos, seja para amenizar os sintomas da enfermidade, como também receber tratamento humanizado em um momento de grande vulnerabilidade. Pensando nessa necessidade, a VW investiu mais de R$ 3 milhões na construção desta unidade dentro do Hospital Erasto Gaertner, projeto que também é parte do Programa Paraná Competitivo.