Urbam realiza compostagem com sobras de alimentos de refeitório

Um projeto piloto de compostagem está sendo realizado com as sobras de alimentos do restaurante que atende aos funcionários na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS). Os resíduos orgânicos se transformam em adubo através da compostagem.

Compostagem

São utilizados os resíduos úmidos (cascas de frutas, verduras, legumes, ovos, pó de café e restos de alimentos). As camadas dos alimentos se alternam com folhas secas e gramas da limpeza das áreas verdes da própria ETRS. Após um período entre 60 e 90 dias, o composto está pronto para ser usado nos jardins, no viveiro de mudas da ETRS e na arborização urbana da cidade. Mensalmente, quase uma tonelada a menos de resíduos é aterrada.

Esse é um projeto piloto inserido no Programa de Educação Ambiental Lixo Tour, que visa desenvolver agentes multiplicadores conscientes para a importância da separação e a destinação correta dos resíduos sólidos. Durante o tour, os visitantes também conhecem o projeto piloto de compostagem.

