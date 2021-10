Trabalho de literatura dá origem a websérie digna de Oscar

Episódios são adaptações de capítulos do livro Édipo Rei

Estimular os jovens a desenvolverem o gosto pela leitura de clássicos em uma era de posts rápidos e curtos exige criatividade. Pensando nisso, o professor de literatura do Colégio Anglo Cassiano Ricardo, Roberto Luiz (Bob) propôs aos alunos do primeiro ano do ensino médio fazer a leitura de uma adaptação do clássico grego Édipo Rei e transformar os capítulos transformando-os em episódios de uma websérie.

“Oscar”

O resultado foram 32 vídeos que estão fazendo sucesso no Instagram @feraawards e farão parte de uma premiação de “Oscar” que será realizada no dia 23 de outubro, o “Fera Awards, um aprendizado que vai além do gosto pela leitura”.

Baseada nos princípios da sala de aula invertida, no qual o aluno assume o protagonismo no aprendizado, atividade proporcionou muitos benefícios aos alunos como o desenvolvimento de competências socioemocionais.

“Ao fazer a leitura um clássico eles já têm a criatividade aguçada e um aumento de repertório sociocultural, com a atividade eles ainda puderam trabalhar com tecnologias multimídia e desenvolver competências como empatia, criatividade, habilidade de trabalhar em grupo e solidariedade”, explica o professor.

Fera Awards

A premiação Fera Awards, acontece no dia 23 de outubro. As estatuetas serão distribuídas em 10 categorias: melhor atriz, melhor ator, melhor episódio, (1 prêmio para cada sala), melhor edição, melhor trilha sonora, melhor roteiro adaptado e melhor animação digital. O tapete vermelho começará às 16h, os indicados terão que se vestir formalmente e serão entrevistados pela equipe do Fera News @fera.news.

Imagem de mohamed Hassan por Pixabay