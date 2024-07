Sistema de Ignição: Sintomas e soluções para falhas na ignição

Todo motorista já passou por algum tipo de problema com o carro, e muitos desses problemas podem estar relacionados ao sistema de ignição. Quando há uma falha neste sistema, o carro pode apresentar uma série de problemas, desde dificuldade para dar partida até falhas intermitentes durante a condução.

Por isso, este artigo tem como objetivo explicar o que é o sistema de ignição, identificar os principais sintomas de falhas e oferecer soluções práticas para esses problemas. Se quer saber mais, vem conosco!

O que é o sistema de ignição?

Esse sistema é um dos componentes mais importantes do motor de um carro. Ele é responsável por gerar a faísca necessária para acender a mistura de ar e combustível dentro dos cilindros do motor, o que permite que o carro funcione corretamente.

Ele é composto por várias partes, incluindo velas de ignição, cabos de velas, bobinas de ignição, distribuidor (em sistemas mais antigos) e a central de controle eletrônico.

Sintomas de Falhas no Sistema de Ignição

Agora que você sabe o que é o sistema de ignição e quais são seus componentes, vamos falar sobre os sintomas mais comuns de falhas nesse sistema.

Identificar esses sintomas pode ajudar você a diagnosticar e saber o momento certo de levar o veículo para uma oficina de lanternagem para corrigir problemas antes que se tornem mais graves.

Problemas ao ligar

Um dos sinais mais claros deste problema é a dificuldade para dar partida no carro. Se você vira a chave e o motor gira, mas não pega, pode ser um indicativo de que as velas de ignição não estão gerando a faísca necessária.

Falhas e engasgos

Outro sintoma comum é o motor “engasgando” ou falhando durante a condução. Isso pode acontecer devido a velas de ignição sujas ou desgastadas, cabos de velas danificados ou problemas nas bobinas de ignição.

Essas falhas podem causar uma perda momentânea de potência, o que pode ser perigoso em certas situações.

Luz de verificação do motor (Check Engine)

A luz de verificação do motor acesa no painel pode indicar vários problemas, incluindo falhas no sistema de ignição. Um diagnóstico eletrônico pode ajudar a identificar se a causa está relacionada às velas, bobinas ou outros componentes.

Alto uso de combustível

Se você perceber que seu carro está consumindo mais combustível do que o normal, isso pode ser um sinal de que o sistema de ignição não está funcionando corretamente.

Velas de ignição desgastadas ou sujas podem causar uma queima incompleta do combustível, levando a um aumento no consumo.

Carro sem a potência que tinha antes

Se observar que o veículo perdeu sua potência, especialmente durante acelerações, pode ser um indicativo de falhas neste sistema. Se o motor não está recebendo a faísca correta no momento certo, ele não pode gerar a potência necessária para um desempenho ideal.

Soluções para falhas

Identificados os sintomas, é hora de falar sobre as soluções. Muitas vezes, resolver problemas no sistema, destinado a ignição, pode ser mais simples do que você imagina. Aqui estão algumas dicas práticas para lidar com essas falhas.

Trocar as velas

As velas de ignição são componentes relativamente baratos e fáceis de substituir. É recomendável verificar as velas a cada 20.000 a 30.000 quilômetros e substituí-las se estiverem sujas ou desgastadas.

Verificação e Troca dos Cabos de Velas

Os cabos de velas também devem ser inspecionados regularmente. Se você notar rachaduras, desgaste ou sinais de corrosão, é hora de trocá-los. Cabos de velas em boas condições garantem que a alta tensão chegue corretamente às velas de ignição.

Teste das Bobinas de Ignição

As bobinas de ignição transformam a baixa tensão da bateria em alta tensão. Se uma bobina estiver com defeito, a vela não receberá a faísca necessária. Utilize um multímetro para testar as bobinas e substitua qualquer uma que não esteja funcionando corretamente.

Manutenção Preventiva

Para tentar evitar os problemas na ignição, realizar sempre a manutenção preventiva é importante. Falhas no sistema que não são resolvidas rapidamente podem levar a danos mais sérios no motor.

Esses reparos podem ser muito mais caros do que a simples substituição de velas ou cabos de ignição.

Um sistema de ignição funcionando corretamente garante que o motor opere com a máxima eficiência. Isso se traduz em melhor desempenho do veículo e economia de combustível, já que a queima do combustível será mais completa.

Considerações finais

Como visto, problemas no sistema de ignição podem ocorrer, já que são comuns. Por serem tão comuns, são fáceis de diagnosticar e corrigir.

Conhecendo os sintomas e sabendo como resolver essas falhas, você pode evitar dores de cabeça e gastos desnecessários. Um motor que funciona bem começa com um sistema de ignição em perfeito estado.

Então, da próxima vez que seu carro apresentar algum dos sintomas mencionados no artigo, você já sabe por onde começar a investigação para evitar danos sérios. Mantenha-se atento aos sinais e cuide bem do seu veículo para garantir uma condução segura e eficiente.

Imagem de freepik