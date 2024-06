Campus Party Weekend Piauí atraí 15 mil pessoas e premia startups com R$1,5 milhão

Com a presença de Whindersson Nunes, edição realizada no Centro de Convenções Teresina, teve como foco principal o empreendedorismo e a inovação

A Campus Party, maior evento de tecnologia, criatividade e inovação do mundo, encerrou com sucesso absoluto a edição Weekend no Piauí. O evento realizado em parceria com o Governo do Estado e a Agência de Atração de Investimentos Estratégicos – Investe Piauí – recebeu quase 15 mil pessoas, entre os dias 29 e 31 de maio, com centenas de palestras e workshops direcionados para empreendedorismo, ciência e tecnologia.

Campus Party Weekend Piauí

Realizada no Centro de Convenções Teresina, a Campus Party Weekend Piauí, edição reduzida do evento, teve como destaque a batalha de startups. Com a participação de 84 empresas de inovação, o programa contou com a participação do influenciador Whindersson Nunes como um dos jurados da disputa final entre as startups, que premiou as empresas: No mercado, Bamex, Bego, Zip Map e Implant file, que dividiram o valor de R$1,5 milhão.

Os empreendedores também tiveram, dentro da CPWeekendPiauí, a Maratona de Negócios, que teve como objetivo capacitar e auxiliar no desenvolvimento dos negócios por meio de palestras, workshops e mentorias. O programa premiou as seguintes empresas: O Fim da Picada, Drims, O Bom Combate, Frutabox e Lítero Editorial. No total foram mais R$ 200 mil divido entre as vencedoras. Elas também vão participar da edição CPNordeste em Recife, com passagem aérea e credencial para camping.

CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes

“Estamos muito animados com os resultados dessa edição. Além da maciça participação do povo piauiense, vale destacar o empreendedorismo local. Com o nosso propósito de fomentar os negócios de empresas do estado, junto com a parceria da Investe Piauí, conseguimos conhecer startups com projetos extremamente impactantes para sociedade. Esse é o principal legado da Campus Party, traz conhecimento, mas também apresentar negócios que de alguma forma vão impactar a população”, explica o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

Grandes palestrantes também atrairiam o público

No What´s Next, palco principal da CPWeekendPiauí, os campuseiros piauienses acompanharam conteúdos voltados para tecnologia, ciência, empreendedorismo, carreiras e games. Dentre os principais palestrantes, destaca-se a participação do influenciador e empreendedor, Whindersson Nunes, que abordou um pouco da sua história de sucesso. Ainda na área produtores de conteúdos no youtube, Iberê Thenório, jornalista e um dos criadores do maior canal de ciência e tecnologia da América Latina, o @manualdomundo; Gustavo Guanabara, professor de tecnologia e criador canal “Curso em Vídeos”; e Rodrigo Pokemaobr, apresentador do talk show The Velopers, também trouxeram conteúdos relevantes para a CPWeekendPiauí.

Além deles, o encontro no Piauí recebeu a empresária Nath Finanças, que trouxe perspectivas valiosas sobre inclusão e finanças. Na área de empreendedorismo, Fabiano Nagamutsu, mentor de startups há 13, mestre em inovação e treinador de executivos de alta performance. Vale destacar ainda, a presença de Izzy Nobre, influenciador digital e professor de inglês, um dinossauro do folclore digital nacional, que explora uma variedade de temas que vão desde as nuances da cultura pop até as inovações tecnológicas mais recentes.

e-Sports: sucesso em Teresina

Uma das principais atrações da CPWeekendPiauí foram os torneios de eSports, realizados dentro da Campus Play, um espaço dedicado à interação com jogos de forma direta, divertida e profissional. Nesta edição, o torneio de Valorant destacou-se, tendo como grande campeão o time Ruindade Pura, que recebeu a premiação de R$3.000. No torneio de FreeFire, a equipe XXT saiu como vencedora, levando o prêmio de R$ 3.000.

Arena Drone e Arena Robótica sucesso de público

Nesta edição, a Arena Drone, que conta com a curadoria da Drone Lab Brasil, trouxe as conhecidas corridas de drones. Além disso, foram realizados workshops, como “Montagem de mini-drones”, oferecendo aos participantes uma imersão ao universo desses veículos, incluindo seu funcionamento, casos de uso, legislação e montagem de equipamentos, além do laboratório “Introdução ao trabalho profissional”, que ofereceu uma visão abrangente sobre o uso profissional de drones e suas diversas aplicações.

Já na Arena de Robótica, foram feitas oficinas que deram ao público piauiense o conhecimento sobre a automação e experiência de manusearem equipamentos.

Segundo semestre recheado de Campus Party

Com o término da edição Piauiense, a Campus Party volta no segundo semestre e com diversas edições. A primeira é o evento nacional que acontecerá entre 9 e 13 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Depois a Campus Party vai até Pernambuco e realizada a CP Nordeste, entre 4 e 8 de setembro. No mês seguinte o evento aterriza em Manaus para a CPAmazonia2, que ocorrerá entre 9 e 13 de outubro. Por fim, em novembro, a Campus Party chega em Palmas para a primeira edição no Tocantins, entre 13 e 17 de novembro, e a CPGoiás4, que está marcada para acontecer entre 27 de novembro e 1º de dezembro.

Nossos parceiros

Como nas edições anteriores, a Campus Party Weekend Piauí conta com apoiadores e patrocinadores que viabilizam a estrutura oferecida para que os campuseiros e visitantes possam imergir na tecnologia durante os três dias.

Patrocínio Master: Governo do Piauí e Investe Piauí

Gold: 4events, G3 Telecom.

Apoio: GPJ Informática; Brazil PC; Gov.PI Empresas. Gov.PI Cidadão; Cufa Piauí; Startup Piauí; Acelera Seduc; LIPI; Banco do Nordeste; Caza Maker; Tron Educativa; Sebrae; Escola do Mar; ICEV; Fiepi; Fadex; Instituto Federal Piauí; e FAPEPI

Campus Party

A Campus Party sendo a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta com campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador.