SKY FIBRA chega a São José dos Campos

Com infraestrutura da V.tal, SKY amplia seu alcance em São Paulo

A partir de hoje, SKY FIBRA está disponível para São José dos Campos. A disponibilidade do serviço de internet banda larga por fibra ótica no município paulistano faz parte do projeto de expansão de cobertura do produto. Essa oferta foi possível por meio da parceria da SKY com a infraestrutura da V.tal, empresa especialista em rede neutra de fibra ótica.

Sergio Ribeiro, vice-presidente Comercial e de Operações da SKY

“Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer aos nossos clientes a opção de uma internet segura e de qualidade, esteja ele onde estiver”, diz Sergio Ribeiro, vice-presidente Comercial e de Operações da SKY.

São José dos Campos

SKY FIBRA está presente hoje em mais de 240 cidades em todo o País.

SKY FIBRA

Para quem contrata o serviço de SKY FIBRA, o acesso à SKY+ (versão Light) é gratuito, que inclui TV Cultura, Record, SBT, Band, Rede TV, Record News, Novo Tempo, Canal do Boi, TV Evangelizar, Rede Gospel, TV Pai terno, Canção Nova mais canais on demand.

Os planos do SKY FIBRA são de 200 Mbps, 400 Mbps e 600 Mbps, com valores promocionais iniciais de R$ 79,90, R$ 89,90 e R$ 119,90, respectivamente, para métodos de pagamento automáticos.

SKY

A SKY, além de ser a maior operadora de TV por assinatura via satélite do País, oferece streaming (SKY+), serviço de Internet banda larga por fibra ótica (SKY FIBRA), seguros e muito mais. Com a missão de ofertar e democratizar a diversão a todos os brasileiros, investe continuamente na oferta de produtos e serviços que sejam mais adequados para cada região e suas necessidades de consumo de conteúdo e entretenimento. Distribui programação 100% digital para todo o Brasil e busca, cada vez mais, ampliar e otimizar os serviços prestados e a experiência para seus clientes. Pertence à Vrio Corp., controladora também da DIRECTV Latin America.