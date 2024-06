COOP Drogaria lança Campanha de Inverno com foco no consumidor digital

Até o final do mês de agosto, acontecerá em toda a rede da Coop Drogaria a campanha Inverno Coop by Juleme – uma ação diferenciada que envolverá as categorias de antigripais, vitaminas, antialérgicos, dermocosméticos, higiene e beleza.

“Nesse período, será possível encontrar descontos entre 10 e 30% em vários produtos, além de condições especiais de pagamento. Na aquisição de itens de dermocosméticos será possível parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão Coop”, destaca o gerente da categoria de higiene e beleza, José Roberto Covre.

A expectativa, de acordo com a área comercial, é elevar as vendas em até 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Neste ano, no entanto, a campanha de inverno da Coop Drogaria vai além. “Podemos classificar o inverno como o Natal do setor farmacêutico em razão da grande procura por medicamentos, mas é preciso levar em consideração que os cuidados com a hidratação e a beleza da pele também devem ser redobrados nesse período. E as drogarias Coop possuem um amplo mix de produtos de beleza e com marcas líderes do mercado”, explica Caetano Sampaio, gerente de Compras Não Medicamentos.

Outro ponto que a campanha de inverno deseja alcançar é o consumidor digital, haja vista que nos últimos anos houve uma grande mudança nos hábitos de consumo e os consumidores passaram a trocar os canais físicos pelos digitais, fazendo com que a internet seja o principal canal de comunicação entre empresas e clientes.

Inverno Coop by Juleme

Coop Drogaria

“Nossa proposta é rejuvenescer a marca Coop e chegar a esse público mais jovem e conectado. Queremos apresentar a ele que é possível conhecer as linhas de produtos e efetivar suas compras, com preços acessíveis, por meio da nossa plataforma de e-commerce”, acrescenta Caetano Sampaio. www.coopdrogaria.com.br

Por isso, segundo a coordenadora de marketing, Mônica Guazi, a Coop está trazendo como embaixadora da marca, a influenciadora digital e maquiadora, Ju Leme. “Há vários anos trabalho com a autoestima das mulheres e poder compartilhar com um público ainda maior, além de levar o nome Coop, para mim é uma grande alegria e satisfação”, declara Ju Leme.

O lançamento da campanha aconteceu na quinta-feira (6 de junho), no Empório Coop, com a presença do CEO e diretor-geral Pedro Mattos, do diretor do Negócio Drogaria, Gustavo Ramos, das equipes envolvidas na ação e da influenciadora Ju Leme.

Desempenho



O Negócio Drogaria Coop já figura entre as 20 maiores redes no ranking brasileiro de varejo farmacêutico e, em 2023, 20% do faturamento total da rede de R$ 2,7 bilhões foram gerados pelo segmento – o equivalente a R$ 540 milhões. Somente no ano passado, foram inauguradas seis drogarias e, hoje, são 70 em atividade e mais de 1 mil colaboradores. “Para este ano, nossa expectativa é crescer 12% no faturamento e continuar oferecendo uma gama maior de produtos, principalmente voltados para as categorias de bem-estar e de saúde”, prevê o executivo, Gustavo Ramos.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 70 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

