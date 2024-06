O evento mais esperado do ano sera no dia 20 de Julho e promete superar o do ano passado!

Open Bar Premium com as melhores bebidas e variedades, além da Feijoada do Posto 012 à vontade.

Tudo isso em uma tarde com 5 atrações musicais: Priscilla Couto, Samba da Preta, DJ Estevão Manfiolli, DJ Rodrigo e Luka Sax.

*Informações:* https://wa.me/551220120012

*Ponto de venda:* Posto 012

Feijoada do Posto 012