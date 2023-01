CNN Brasil ao vivo multiplica audiência na TV e no YouTube na cobertura da Posse de Lula

No 1º de janeiro, Daniela Lima e Marcio Gomes comandaram transmissões diretamente de Brasília; canal ficou em segundo lugar na GSP entre todos os canais da pay-TV

A CNN Brasil multiplicou sua visibilidade durante a cobertura especial da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste 1º de janeiro. Na TV por assinatura, o canal alcançou a segunda colocação entre todos os canais de pay-TV na Grande São Paulo (na medição da Kantar Ibope). Na multiplataforma, a performance se repetiu: com mais de 13 horas ao vivo, a programação, que teve início às 8h, atingiu um total de 8 milhões de visualizações ao longo do dia no YouTube, em mais uma prova do sucesso do DNA multiplataforma que norteia a atuação da CNN Brasil. Este volume é quatro vezes maior em relação à média diária de views no YouTube no mês de dezembro de 2022.

CNN Brasil

Toda a equipe da CNN foi mobilizada para a cobertura especial da Posse Presidencial, que envolveu o time de repórteres, âncoras, comentaristas e analistas da CNN Brasil, a partir de pontos como a Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto e dos estúdios de Brasília.

YouTube

CNN Brasiltrouxeram detalhes da cerimônia, movimentação de novos ministros e integrantes do Congresso Nacional, registrando e comentando a presença de chefes de Estados estrangeiros, convidados e bastidores em tempo real.

O âncora Felipe Moura Brasil reuniu comentaristas, convidados e orquestrou uma rodada de debates, com análises quentes de tudo o que movimentou a capital federal.

Mais tarde, Wiliam Waack comandou, ao vivo, o WW Especial, que contou, além de Moura Brasil, com a presença de Raquel Landim, trazendo análises e perspectivas e expectativas para o terceiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Daniela Lima e Marcio Gomes