Suzano é a empresa brasileira que mais cresce em valor da marca em ranking da Brand Finance

A companhia registrou alta de 184% e está entre as 50 mais valiosas do País

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi destaque no ranking Brand Finance Brasil 50 2021 como a empresa de maior crescimento em valor da marca. A pesquisa reconheceu as companhias que, mesmo com a pandemia da Covid-19, se consolidaram entre as mais valiosas do Brasil. Entre os critérios analisados estão reputação, inovação, custo-benefício, relacionamento emocional, recomendação e qualidade.

No ranking, que contou com a resposta de mais de 50 mil consumidores e dados financeiros coletados em 29 países, o crescimento de 184% no valor da marca da companhia foi impulsionado por seus fortes resultados financeiros, suas metas de longo prazo, também chamadas de compromissos para renovar a vida, com foco em mudanças climáticas, redução da pobreza, sustentabilidade, além de diversidade e inclusão. A companhia pretende, até 2030, oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável, desenvolvidos a partir da biomassa, remover mais de 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera e ainda contribuir diretamente para que 200 mil pessoas instaladas nas regiões onde atua saiam da linha da pobreza.

A fusão entre Suzano Papel e Celulose e Fibria, concluída em 2019, também foi um dos fatores responsáveis pelo aumento no valor da nova marca, Suzano S.A. Com esta ação, a marca da Suzano passou a ser avaliada em R$ 2,9 bilhões.

Brand Finance

“Sermos reconhecidos pela Brand Finance reforça que estamos no caminho certo no trabalho de construção e evolução da nossa marca, que tem sido cada vez mais presente na vida das pessoas, não apenas por meio dos nossos produtos, como também pelo nosso posicionamento diante de temas tão essenciais para a sociedade, como a agenda ambiental, social e de governança. Seguimos construindo e fortalecendo nossa cultura, e acreditamos que o nosso Propósito de renovar a vida a partir da árvore, levará a nossa marca ainda mais longe”, afirma Marcela Porto, Head de Comunicação e Marca da Suzano.

A companhia também faz parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade – Mercados Emergentes (DJSI Emerging Markets) 2020-2021 – e da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, além de ter mais de US$ 2 bilhões em emissões de bônus atrelados à critérios de ESG.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br