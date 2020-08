São José implanta projeto de saneamento rural

São José dos Campos está entre as cidades do Brasil mais bem avaliadas nos indicadores de saneamento básico. Mas há também o desafio de tratar o esgoto na zona rural.

Para isso, a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade enviou um projeto de Saneamento Rural Sustentável para concorrer em edital público da Agência Nacional de Águas. O projeto foi aprovado em segundo lugar dentre outras 186 propostas enviadas de todo o país e recebeu os recursos para a execução.

Ecológico

O sistema consiste em um círculo de bananeiras e um tanque de Evapotranspiração, popularmente conhecido como Fossa Ecológica, Fossa Verde ou Fossa de Bananeiras. De fácil construção, utiliza resíduos inservíveis, tais como pneus e entulho. Seus maiores diferenciais são não gerar odor nem efluente secundário, transformando todo os efluentes domésticos em vapor d’água e matéria orgânica para as plantas, sendo assim considerada uma Solução Baseada na Natureza.

Programa Municipal de Saneamento Rural Sustentável

Este projeto, entre outras ações, irá compor o Programa Municipal de Saneamento Rural Sustentável. A tecnologia será implantada em 200 unidades familiares.

Até o momento, já foram construídos 15 sistemas de tratamento na Bacia do Rio do Peixe, no distrito de São Francisco Xavier. O rio do Peixe é um importante afluente da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e principal tributário do Reservatório Jaguari, que atende cidades do Vale do Paraíba e foi interligado para atender também à Grande São Paulo.

Já foram construídos 15 sistemas de tratamento na Bacia do Rio do Peixe – Foto: Divulgação