Fundhas fecha parceria para formação de programadores

Com o avanço da tecnologia, o mercado de trabalho para os “devs”, também conhecidos como programadores ou engenheiros de software, está em alta. É neste universo de inovação e oportunidade, que a Fundhas por meio do Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) firmou parceria com a Johnson & Johnson Medical para a formação em programação no Sistema Python.

Fundhas

O acordo prevê a indicação de cerca de 300 alunos e ex-alunos da instituição, maiores de 18 anos e que já tenham concluído o Ensino Médio para concorrerem a uma das 80 vagas disponíveis no programa. Os candidatos indicados, realizam no momento da inscrição, uma avaliação online.

O “Mil devs talentos para o bem da saúde” tem como objetivo principal, capacitar jovens para que estejam preparados para serem contratados pelo mercado de trabalho na área de programação no setor da saúde, levando em consideração a demanda por profissionais na área.

Com duração de cinco meses, a capacitação é gratuita e online (3 horas por dia). Aqueles que se dedicarem, receberão o certificado de participação e poderão ser conectados, com auxílio do programa, a cargos nas maiores empresas e startups de saúde do país.

O Cephas firmou parceria com a Johnson para a formação em programação – Foto: Divulgação