Repense anuncia parceria com a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil

Agência será responsável pela estratégia de branding e campanhas publicitárias da instituição, assim como receberá orientações da Câmara para aprimorar seu posicionamento no universo LGBT

A Repense, agência independente brasileira comandada por Otávio Dias, acaba de anunciar mais uma conquista: a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, associação sem fins lucrativos comprometida em disseminar uma cultura de respeito à diversidade sexual e a promoção de negócios inclusivos com fins comerciais.

“É um grande orgulho trabalhar a comunicação de uma instituição tão renomada e com um propósito tão importante quanto a Câmara LGBT. Fazer parte de um time que defende a diversidade, pautado no bem-estar e respeito a todos, está totalmente alinhado com a nossa visão de inclusão, principalmente no mercado de comunicação e marketing. Sem dúvidas teremos uma troca de conhecimento muito enriquecedor com essa parceria”, comenta Otavio Dias, CEO da Repense.

A Repense tem como desafio junto à instituição fazer uma comunicação efetiva em um país que tem números alarmantes de preconceito no mundo. O Brasil ocupa o 1º lugar nas Américas em homicídios contra LGBTQIA+ e é líder no mundo em assassinatos de pessoas trans, sendo que o conservadorismo vem aumentando de forma preocupante. Além disso, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2018, o país atingiu o índice de 11,6% de desempregados. O trabalho da agência junto com a entidade é reunir forças para lutar contra esses números, e fazer um reposicionamento da instituição e dos seus valores.

“Nossas expectativas são trazer para entidade uma estratégia mais adequada para os projetos, eventos e para a comunicação como um todo. Além disso, iremos ter uma troca de experiência, levando para a Repense informações de qualidade e pautadas no nosso trabalho de pesquisa e comprometimento para que a agência se posicione de forma correta e assertiva sobre o universo LGBT, o que também vai contribuir para que os clientes da Repense também sejam impactados pelas informações e estratégias”, conta sobre as expectativas dessa parceria o Ricardo Gomes, Presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil.

Preocupada em disseminar uma cultura de respeito à diversidade sexual, a Câmara oferece, direta ou indiretamente, orientação, apoio, capacitação, espaços de intercâmbio, fomento e aprimoramento dos negócios que envolvam a comunidade LGBT. Compilando e divulgando dados, estimulando estudos, pesquisas e promovendo eventos que possam ampliar o conhecimento sobre a comunidade LGBT e o respeito à diversidade sexual. Cooperando com outras Câmaras de comércio e entidades congêneres em apoio ao desenvolvimento de negócios no segmento LGBT, bem como credencia empresas majoritariamente comandas por LGBTs que compõem a base do programa fornecedores diversos. Tendo como missão conectar profissionais e empresas com a comunidade LGBT, sem esquecer do compromisso em promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a diversidade sexual e democracia.

Fundada em 2006 com inspiração no modelo das hotshops – agências compactas e ágeis –, a Repense tem cerca de 100 colaboradores nas unidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A agência tem no seu portfólio de clientes marcas como Itaú, Oi, Pernambucanas, DAF Caminhões, Mondial Eletrodomésticos, AES Brasil, Movimento Plástico Transforma, Tecnisa, Komatsu, Médicos Sem Fronteiras, Greenpeace, ActionAid, IDEC e Vital Strategies.