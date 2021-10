Pesquisas no Google: saiba o que o brasileiro mais procura

Você sabe o que o brasileiro mais procura no Google? Se não, então é importante aprender para poder entender como nós pensamos enquanto sociedade. Afinal de contas, o buscador não foi pensado para ser assim, mas acabou se tornando uma espécie de reservatório do inconsciente coletivo (citado por Jung) das sociedades do mundo todo, uma vez que recebe todas as nossas dúvidas de uma vez.

Não é à toa que o Google tem cerca de 100 bilhões de buscas mensais realizadas em seu serviço. Isso significa que, do início dessa leitura até o final dela, pelo menos umas 15 milhões de pesquisas serão realizadas. É muita coisa, não é mesmo? E se o Google recebe todas as dúvidas que jogamos nele, o que será que isso significa para nós?

Quer aprender o que o brasileiro mais procura no Google? Então siga a leitura do artigo abaixo com atenção!

O que o brasileiro mais procura no Google: 5 pontos

1. Saúde

Você sabia que 26% dos brasileiros vão primeiro ao Google e depois ao médico quando sentem alguma dorzinha ou sintoma de doença? Isso mesmo: o Dr. Google é a primeira fonte de ajuda para 1 em cada 4 brasileiros.

É por isso que as buscas por saúde são as mais comuns entre brasileiros no Google, incluindo elementos que vão desde dúvidas básicas sobre o bem-estar (por exemplo, como perder peso pedalando) até conceitos mais complicados (como síndromes específicas ou o que significam os resultados de exames).

Em 2020, uma das buscas mais comuns dos brasileiros (e, honestamente, de pessoas do mundo todo) foi sobre o novo coronavírus. A pandemia se tornou o evento mais marcante do começo do século, sem a menor dúvida, e alterou profundamente a vida de praticamente toda a Humanidade no momento. Portanto, foi a maior fonte de busca do Google em todo o mundo, incluindo aqui.

2. Entretenimento

As opções de entretenimento estão sempre entre as buscas mais comuns dos brasileiros no Google, com especial destaque para o futebol, claro. Jogos do Campeonato Brasileiro e da Liga dos Campeões são sempre muito buscados, assim como informações e notícias sobre os times.

No entanto, outros esportes também crescem no Google de maneira progressiva. A NBA é cada vez mais pesquisada pelos brasileiros, incluindo seus atletas, times e até mesmo as partidas para ver online. O mesmo pode ser dito sobre o futebol americano nos fins de semana do Super Bowl.

Em anos de Olimpíadas, os esportes olímpicos também são muito buscados, especialmente as regras daqueles mais desconhecidos da nossa população (como o badminton, por exemplo).

Outras opções de entretenimento muito buscadas são:

música;

cinema;

novelas;

livros.

3. Educação online

Estudar online se tornou uma das grandes maneiras dos brasileiros aprenderem mais, se transformarem e especializarem-se em suas carreiras. Por isso, a educação online é um dos temas mais buscados pela nossa sociedade no Google.

É muito comum pesquisar por cursos online que ajudem a ter um melhor posicionamento no mercado de trabalho, transição de carreira ou simplesmente um aprimoramento na área. No entanto, nos últimos tempos, também tem sido comum os cursos apenas para desenvolvimento pessoal, sem aplicação no mercado de trabalho.

4. Política

A política rege a nossa vida e o brasileiro está cada vez mais focado nisso. Em anos de eleição, como foi em 2020 e 2018, ela domina os assuntos mais buscados pelas pessoas, claro. No entanto, mesmo anos “neutros”, que não têm grandes eventos políticos, também geram muitas buscas.

Isso é especialmente verdade em anos em que há grandes mudanças legislativas. Alguns exemplos recentes incluem a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência.

No entanto, outros aspectos tangenciais sobre a política também são muito buscados. Há alguns anos, tem sido comum ver pesquisas sobre elementos básicos da política, como “O que é esquerda?” ou “O que é direita?”. Isso mostra que as pessoas estão se politizando cada vez mais.

5. Viagens

Por fim, o brasileiro faz muitas pesquisas sobre viagens. Isso inclui desde opções de destino, alternativas de pontos turísticos e informações sobre como preparar um roteiro, de que modo se organizar, quais documentos levar e como montar um orçamento para a viagem.

No entanto, as buscas também incluem elementos que afetam as viagens, como a variação do dólar e do euro, além de notícias sobre o país de destino nessa viagem específica.

Pronto! Agora que você já sabe o que o brasileiro mais procura no Google, pode entender melhor como pensamos. Deu para perceber que as nossas buscas costumam girar ao redor das nossas necessidades e são majoritariamente moldadas pelos eventos do ano. A preocupação com a saúde, com a política e a educação estão sempre em alta, assim como a busca por nossas opções de entretenimento.

