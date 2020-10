Inédito podcast de ficção ambiental conta a história da toninha, o golfinho mais ameaçado do país

A ATRIZ CAMILA MÁRDILA DARÁ A VOZ À PERSONAGEM PRINCIPAL DO PROGRAMA QUE ESTREIA DIA 30 NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

Pequena e tímida, a toninha é o golfinho mais ameaçado – e também um dos menos conhecidos – do país. Desde o ano passado, ela passou a ter um dia fixo no calendário, o 1º de outubro, que marca o início do período da maior ocorrência de nascimentos dessa espécie. E agora ela vai ganhar também um podcast para contar sua história. No próximo dia 30 de outubro será lançado “Toninhas: A extinção do golfinho invisível”, um inédito podcast de ficção ambiental, que inova no formato e terá a atriz Camila Márdila dando voz à personagem principal. A iniciativa é do Projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO).

“Toninhas: A extinção do golfinho invisível”

“O formato de ficção numa plataforma que cresce no Brasil tem o potencial de informar e envolver um público muito maior no desafio que consiste a conservação da toninha. É uma espécie muito ameaçada e pouco conhecida e, quanto maior a visibilidade, maior a chance de sobrevivência”, diz Ana Helena Bevilacqua, gerente do projeto no FUNBIO.

Na história, a atriz Camila Márdila é Barbara, uma jornalista investigativa de uma grande redação no Sudeste do país que é deslocada para cobrir uma tragédia ambiental em Ubatuba: o aparecimento de 33 carcaças de toninha na beira de uma praia. A personagem, inicialmente sem ligação alguma com pautas ambientais, aos poucos é convertida para a causa e mergulha nas questões que cercam a toninha.

“É a minha primeira experiência gravando um podcast. O formato tem ganhado força e eu ouço bastante. Por isso fiquei bastante animada com a ideia de fazer um de ficção para tratar do projeto de conservação das Toninhas. A história tem uma boa dose de humor e mistério e dá conta de um conteúdo super importante num formato inovador”, ressalta a atriz. O podcast tem roteiro assinado por Luna Grimberg, da série “Coisa Mais Linda” (Netflix), e produção da Trovão Mídia, especializada em podcasts narrativos.

Serão 7 episódios, cada um deles entrando semanalmente nas plataformas digitais. Além da história ficcional, o podcast trará também entrevistas com cientistas e especialistas que vão explicar não só as características das toninhas, mas também as razões para a urgência nos esforços de conservação da espécie.

Hoje, acredita-se que haja cerca de 20 mil toninhas no país, espalhadas entre Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Elas são tímidas e têm comportamento discreto, o que talvez explique por que são pouco vistas e conhecidas. Nada de exibições próximas de embarcações, por exemplo. Pular ao lado de barcos não é com elas. Ameaçadas de extinção, as toninhas vivem em grupos que vão de 2 a 30 animais e podem ser encontradas também nos vizinhos Uruguai e Argentina.

O projeto Conservação da Toninha, que começou em 2015, é o maior esforço coordenado já feito no Brasil sobre a espécie. A pesquisa cobre toda a área em que esses golfinhos se encontram no país, do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo. Ao longo destes cinco anos, enorme e inédito conhecimento vem sendo produzido. Informações sobre o tamanho dessa população, sua genética, distribuição pelo nosso litoral e a biologia da espécie são algumas delas. Entre as razões encontradas para a redução de sua população estão a perda de seu habitat, a poluição e sua captura acidental em redes de pesca.

FUNBIO

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) é uma organização da sociedade civil privada, nacional, sem fins lucrativos, que trabalha em parceria com os setores empresarial, governamental, acadêmico e com a sociedade civil para que recursos estratégicos e financeiros sejam destinados a iniciativas efetivas de conservação da biodiversidade.

Desde o início das atividades, em 1996, o FUNBIO já apoiou mais de 300 projetos que beneficiaram mais de 250 instituições em todo o país. Tem extensa experiência na gestão de projetos e de ativos financeiros oriundos da cooperação internacional, de doações do setor privado e de obrigações legais do setor empresarial brasileiro.

O FUNBIO não trabalha com recursos do orçamento público brasileiro. Em 2015, foi acreditado como Agência Implementadora Nacional do GEF e, em 2018, como Agência Implementadora do GCF. Desde 2018, adota as políticas de salvaguardas sociais e ambientais da Corporação Financeira Internacional, IFC.

Trovão Mídia

A Trovão Mídia nasceu em São Paulo em fevereiro de 2020. Somos uma produtora de podcasts narrativos que acredita no poder do áudio para contar boas histórias.

Fazemos podcasts originais, como “Que dia é hoje?”, série ficcional escrita e dirigida por Vinícius Calderoni e estrelada por Alexandre Nero, Denise Fraga, Gregório Duvivier, Carol Duarte e outros grandes atores.

E fazemos podcasts sob medida para clientes, como o “Antiviral” (para Purpose Brasil), o “Cerrados” (para a ONG WWF), o “Superar” (para Getnet, do Banco Santander) e o “Só Acho Engraçado Que” (para a plataforma de streaming Deezer).

A Trovão é a realização de um sonho da Ana Bonomi e do José Orenstein. Ana é publicitária, trabalhou como planejadora em grandes agências como a DM9DDB e mais recentemente no marketing do Banco Santander. José é jornalista, trabalhou nas redações da Folha de S. Paulo e do Estado de S. Paulo e era editor-executivo do Nexo Jornal até cofundar a Trovão.

Golfinho