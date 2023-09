Por que apartamento na planta é mais barato? Entenda os principais motivos

Muitas pessoas se perguntam o porquê apartamentos à venda em Perdizes na planta são mais baratos. Alguns até desconfiam das condições, mas a verdade é que existem motivos para que isso possa acontecer, e que de fato pode ser mais vantajoso para quem busca comprar um imóvel.

Confira neste post completo da Mello Imóveis o porquê esses apartamentos à venda na planta são mais baratos além de suas vantagens e desvantagens se comparados a apartamentos prontos. Leia e entenda mais!‌

Por que o apartamento na planta é mais barato?

Para quem deseja comprar apartamento em São Paulo, por exemplo, é preciso saber que caso escolha investir na planta, isso de uma certa forma ajudará a construtora a dar continuidade ao empreendimento, uma vez que ao fazer os pagamentos, parte desse valor é aplicado para começar as obras.

Vale destacar que para poder comprar na planta as construtoras possuem a garantia de que o apartamento será ocupado assim que ficar pronto, o que elimina a necessidade de buscar um comprador com o imóvel pronto e vazio. As condições de pagamento também tendem a ser facilitadas e os compradores costumam ter mais tempo para pagar as parcelas, que normalmente são mais baixas.

Apartamento na planta: Quais as vantagens de desvantagens?

A compra de apartamento em São Paulo na planta pode trazer aos compradores vantagens e desvantagens que devem ser levadas em conta antes de fechar o negócio com a construtora. Confira quais são elas:

● Novas instalações: Os moradores contarão com um imóvel de instalação moderna, com isso as partes hidráulica e elétrica estarão novas assim como adaptadores e tomadas para suprir as necessidades da casa;

● Personalização do imóvel: É possível negociar com a construtora alguns pontos de personalização das paredes, entre eles posição das paredes, acabamentos, uma vez que o imóvel está em processo de construção;

● Planejamento do espaço: As construtoras buscam trazer para esses espaços disposições que sejam compatíveis com a vida dos moradores dessa forma, ainda que sejam imóveis menores eles possuem a possibilidade de otimização através de móveis planejados que otimizam o local;

● Atraso na obra: Mais comum do que se imagina, muitas vezes a entrega das chaves pode demorar mais do que o previsto, pode chegar de 6 meses a até 3 anos, o que frustra muito os compradores;

● Tamanho do imóvel: Muitas vezes os apartamentos são pequenos não comportando com conforto toda a família, ainda que a infraestrutura do local seja completa;

● Insatisfação no resultado: Muitas vezes o resultado final não sai como o esperado e, em muitos casos, é preciso gastar dinheiro para realizar ajustes necessários;

Analisar esses pontos antes de realizar a compra é fundamental para garantir que o investimento realizado será bem feito, assim garante a satisfação ao final do processo de compra do imóvel.

Apartamento pronto: Quais as vantagens de desvantagens?

O apartamento pronto também possui as suas vantagens e desvantagens, que precisam ser avaliadas antes de decidir por uma compra. Confira cada uma delas e faça as comparações:

● Saída rápida do aluguel: O comprador não precisa esperar o empreendimento ficar pronto para se mudar. A partir do momento que todo o trâmite é feito ele já pode se mudar;

● Segurança: É possível conhecer o imóvel e fazer todas as considerações sobre sua compra, afinal ele já está pronto. Tudo estando de acordo, basta o fechamento da compra acontecer;

● Taxas de financiamento mais altas: No caso de um financiamento para comprar o imóvel, o comprador não possui muitas facilidades e as taxas cobradas geralmente são mais altas do que as de um imóvel na planta;

● Valores altos disponíveis: Para não ser preciso solicitar um financiamento, é preciso ter um valor muito alto para fazer a compra o que nem sempre é a realidade de todas as famílias;

Seja um apartamento na planta ou pronto, é necessário avaliar as condições de cada um antes de realizar a compra, a fim de garantir que a melhor escolha foi efetuada, e principalmente, o bem-estar de toda a família no novo apartamento.

Como escolher o melhor apartamento para morar?

Antes de considerar comprar apartamentos a venda em Perdizes, é necessário se analisar o tamanho dos imóveis a fim de assegurar que eles vão compostar a família com conforto, além de analisar a localização, pois é importante que se tenha qualidade de vida, além de infraestrutura oferecida e documentação, a fim de não atrapalhar o processo de vendas.

Com esses fatores bem esclarecidos, é possível que se considere a compra de um bom imóvel, proporcionando a toda família conforto e uma melhor qualidade de vida a todos com a nova moradia.

