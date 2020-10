Petrobras cria centro de excelência em Analytics e Inteligência Artificial

Companhia quer ampliar a geração de valor a partir do uso de dados e de tecnologias digitais

A Petrobras inaugurou, nesta terça-feira (6/10), um centro de excelência em Analytics e Inteligência Artificial (IA). O objetivo é garantir que o volume de informações gerado, diariamente, pelas operações da companhia seja processado de forma mais inteligente e segura, contribuindo para a tomada de decisões de forma ágil e assertiva. A criação do centro, aderente à estratégia da Petrobras de investir em transformação digital e inovação para agregar valor aos negócios, atende também à demanda crescente dos setores internos da companhia por digitalização dos processos corporativos.

Transformação digital

“A transformação digital é uma prioridade estratégica para a Petrobras. Com a criação da diretoria de Transformação Digital e Inovação, no ano passado, promovemos mudanças visando tornar a empresa mais eficiente, ainda mais segura nas operações e melhor em geração de valor para os seus acionistas. Neste contexto, analytics e inteligência artificial são extremamente importantes. Nosso principal negócio, a exploração e produção, tem projetos importantíssimos fundamentados nessa ferramenta capaz de revolucionar a indústria do petróleo”, afirmou o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Ele destacou a presença do pesquisador brasileiro Nivio Ziviani, professor emérito de Ciência da Computação da UFMG, que hoje integra o Conselho de Administração da companhia.

O centro terá um papel habilitador, ao promover, governar e disseminar os temas de analytics e IA de forma ampla na companhia, interagindo com todas as áreas de negócio e atuando de forma estratégica sobre o melhor uso dos dados, tornando mais simples, acessível e ágil o uso de tecnologias digitais. Um dos produtos que já está em desenvolvimento é uma solução para identificação, segmentação e classificação de corrosão em plataformas. Por meio do processamento de imagens, utilizando machine learning, as máquinas, literalmente aprendem a identificar pontos onde haja corrosão. Detectar problemas antes que eles aconteçam é uma das vantagens do uso da IA, utilizada cada vez mais em ações preditivas.

“A criação desse centro é um marco para a Petrobras. Vínhamos trabalhando com ações individuais, mas queremos agora acelerar isso, de modo colaborativo. As disciplinas de analytics e inteligência artificial são pilares na estratégia de se construir uma empresa orientada a dados e precisamos difundir amplamente o acesso a eles. Destravaremos todo o potencial do uso de dados na Petrobras ao empoderar cada colaborador com as competências e ferramentas necessários à entrega de soluções que gerem cada vez mais valor aos negócios”, analisou o diretor de Transformação Digital e Inovação da Petrobras, Nicolás Simone.

O Centro de Excelência em Analytics e Inteligência Artificial vai atuar em colaboração com o Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), com a Universidade Petrobras e com o Centro de Excelência em Robotização e Digitalização (CERD), cujas atividades também foram iniciadas este ano.

Foto: André Motta de Souza / Agência Petrobras