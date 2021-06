ONU-Habitat convoca 11º Fórum Urbano Mundial para discutir o futuro das cidades

O Fórum Urbano Mundial (WUF, da sigla em inglês), o principal encontro global sobre questões urbanas, será realizado na cidade polonesa de Katowice daqui a exatamente um ano — de 26 a 30 de junho de 2022. Este será o primeiro WUF sediado na Europa Oriental. O Fórum está sendo co-organizado pelo Ministério de Fundos de Desenvolvimento e Política Regional da Polônia, pela Prefeitura de Katowice e convocado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, o ONU-Habitat.

Este será o décimo primeiro Fórum Urbano Mundial (WUF11) e receberá legisladores, prefeitos, acadêmicos, empresários, líderes comunitários e planejadores urbanos, entre outros milhares de participantes.

“Estou ansiosa para trabalhar em estreita colaboração com a Polônia e a cidade de Katowice, para sediar a 11ª edição do Fórum Urbano Mundial”, comemorou Maimunah Mohd Sharif, Diretora Executiva do ONU-Habitat.

11ª edição do Fórum Urbano Mundial

“O WUF11 é uma oportunidade para a Polônia demonstrar à comunidade mundial seu próprio compromisso em alcançar um futuro urbano sustentável. Katowice é um exemplo maravilhoso de regeneração urbana e espero que possamos aproveitar esses exemplos e liderança para compartilhar uma ampla gama de experiências globais em 2022, criando cidades prósperas e inclusivas com oportunidades para todos.”

“A organização do Fórum Urbano Mundial é uma das principais prioridades do Ministério dos Fundos de Desenvolvimento e Política Regional, que é, entre outros, responsável pela Política Urbana Nacional”, ressaltou Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Vice-Ministra dos Fundos de Desenvolvimento e Política Regional e Governamental para a organização do WUF 11.

Bom exemplo – Katowice sediou a Conferência do Clima (COP24) em 2018 e o Fórum de Governança da Internet (IGF) em dezembro de 2021. A decisão de realizar o WUF 11 na cidade polonesa foi anunciada em maio de 2019.

“Sediar o WUF 11 ressalta a importância de Katowice como local de transformação socioeconômica visível e significativa e como um anfitrião acolhedor de todos os eventos. É uma grande honra para a Polônia e um voto de confiança de nossos parceiros nas Nações Unidas ”, enfatizou Marcin Krupa, Prefeito de Katowice.

“Transformando Nossas Cidades para um Futuro Urbano Melhor”

Futuro urbano – O tema do WUF 11 será “Transformando Nossas Cidades para um Futuro Urbano Melhor”, levantando questões importantes sobre o futuro das cidades, incluindo que forma devem assumir e o tipo de cidades necessárias para apoiar o futuro da humanidade. A experiência da pandemia e suas consequências, bem como os desafios da mudança climática, terão influência direta na programação e nos preparativos para o evento.

Os organizadores poloneses estão envolvendo os jovens no Fórum e um Conselho da Juventude foi estabelecido em dezembro de 2020, composto por estudantes que se mobilizam por questões urbanas. As responsabilidades do Conselho incluem o desenvolvimento e implementação de iniciativas relacionadas com os preparativos para o WUF 11. Os jovens organizarão competições, debates e entrevistas sobre os principais desafios em torno da política urbana e as oportunidades que as cidades sustentáveis oferecem aos jovens.

Fórum Urbano Mundial (WUF11)

No WUF 11, será apresentado o Plano de Ação para as Cidades, um catálogo de medidas para transformar as cidades da Polônia em locais verdes, acessíveis e produtivos. Esse esforço incluirá a promoção de transporte e energia zero carbono, de cidades verdes e de atividades para criar locais públicos acessíveis, incluindo áreas verdes e cidades compactas. Mais de 40 cidades polonesas já manifestaram interesse em participar deste projeto.

O Fórum Urbano Mundial é realizado a cada dois anos. A última edição ocorreu em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2020.