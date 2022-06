Inside The Star, primeira experiência gratuita do Grupo HEINEKEN no Brasil, reabre suas portas em Jacareí

A vivência conta sobre a história, as iniciativas ESG, o portfólio da companhia e o processo exclusivo de produção cervejeira com visita à primeira cervejaria a produzir Heineken® no país e degustação. Os protocolos de saúde e segurança pós-período de isolamento foram atualizados para uma reabertura segura

A primeira experiência cervejeira do Grupo HEINEKEN no Brasil está de portas abertas novamente. Após o período de isolamento provocado pela pandemia, o Inside The Star, que convida o público a conhecer a companhia de forma gratuita, une conhecimento cervejeiro e a história da empresa e de suas marcas no Brasil em um ambiente lúdico e dinâmico, além de um passeio por sua cervejaria de Jacareí – a pioneira na produção de Heineken® no país.

Durante uma hora e meia o visitante é guiado por uma série de salas que contam tudo o que há por dentro da estrela mundialmente famosa: a história da companhia, desde a sua fundação até a chegada no Brasil, detalhes sobre a produção de cerveja e curiosidades das diversas marcas do portfólio. Além disso, durante o tempo de isolamento social em que a vivência esteve fechada, o Grupo HEINEKEN aproveitou para fazer algumas melhorias e trazer novidades para os participantes por meio atividades interativas para aumentar ainda mais a conexão do público com o Grupo e suas marcas.

Grupo HEINEKEN

A experiência ainda conta com um passeio pela cervejaria de Jacareí, para ver na prática partes do processo exclusivo de produção das cervejas do Grupo HEINEKEN. Durante o trajeto até o local os participantes recebem um equipamento de áudio individual para escutarem diversas informações e curiosidades sobre detalhes da produção, enquanto se deslocam até a cervejaria. Ao final, uma degustação oferecida pelo Grupo encerra a experiência com chave de ouro.

“Estávamos ansiosos para essa reabertura. Tivemos pouco tempo para mostrar ao público que o INSIDE THE STAR vai além de uma experiência cervejeira tradicional, pois nos permite abrir as portas da nossa cervejaria e criar uma conexão ainda mais próxima com os nossos consumidores, mostrando o que está por trás de marcas como Heineken®, Amstel, Eisenbahn e Devassa, que se destacam pela qualidade”, explica Rodrigo Luiz Balã, Diretor da Cervejaria de Jacareí.

Por conta do período pandêmico, os novos protocolos de segurança sugeridos pela OMS estão sendo rigidamente seguidos no INSIDE THE STAR. Para participar da experiência os visitantes devem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19 com, ao menos, 2 doses ou teste PCR realizado com pelo menos 48h de antecedência da visitação.

INSIDE THE STAR

O INSIDE THE STAR funciona de terça-feira à sábado. As visitas acontecem em grupos de até 10 pessoas e precisam ser agendadas previamente pelo site, onde visitantes podem conferir todos os demais detalhes: www.insidethestar.com.br. A entrada no INSIDE THE STAR é proibida para menores de 18 anos.