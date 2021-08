Concursos públicos do Tribunal de Justiça de Goiás e do Banco do Brasil são os mais buscados no segundo trimestre

Entre os cinco certames mais procurados, órgãos do judiciário correspondem pela maioria do interesse dos candidatos

Um recente levantamento realizado pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos, mostra quais são os 5 concursos públicos mais buscados pelos brasileiros ao longo do segundo trimestre de 2021, com relação ao primeiro.

O certame do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) é o que reúne o maior volume de busca e interesse dos candidatos, apresentando um aumento de 207922% nos últimos 90 dias.

Em seguida, destaca-se o concurso do Banco do Brasil, com crescimento de 7567%. O salto está associado ao lançamento do edital e abertura de inscrições para preencher as vagas de Agente de Tecnologia e Agente Comercial no último mês e por ser em um órgão bastante visado e concorrido, que teve o último edital publicado em 2018.

O monitoramento, que apurou os concursos mais buscados durante o segundo trimestre, quando comparados com o trimestre anterior, pelo Google Search Console, aponta que, logo na sequência, aparecem o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), respectivamente, como as oportunidades de carreiras mais desejadas pelos concurseiros.

Confira, a seguir, o ranking do aumento da busca por concursos públicos no Brasil no segundo trimestre:



Concursos Aumento de busca Banco do Brasil 7567% TJGO 207922% TJDFT 59% TJRJ 30,12% ABIN 4,68%

(Fonte: Gran Cursos Online)

“Entre os principais motivos pelo aumento de busca e interesse pela carreira pública, destacam-se o avanço da vacinação no país, a retomada gradual dos concursos públicos, com oportunidades para órgãos que atraem bastante atenção dos concurseiros e são concorridos, como o Banco do Brasil e os Tribunais de Justiça, além da estabilidade financeira e empregatícia”, comenta Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online.



Dentro desse crescimento, o levantamento revelou ainda que o Distrito Federal é o Estado que mais comprou cursos preparatórios para concursos durante os meses de abril, maio e junho, seguido por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Foto: iStock