Nova Diretoria da ASSECRE toma posse em São José dos Campos

A ASSECRE, Associação das Empresas do Vale do Paraíba, realizou nesta última quinta-feira (25 de janeiro) a solenidade de posse da nova diretoria e conselho deliberativo para o triênio 2024/2026. O evento foi na sede da ASSECRE, no bairro Chácaras Reunidas, em São José dos Campos.

A diretoria é formada por três diretores executivos, ambos compartilham das mesmas responsabilidades e poder de decisão. Tanto os membros da diretoria quanto os conselheiros realizam trabalho voluntário para a associação, sem ajuda de custo para qualquer despesa individual. Todos seguem a gestão de acordo com as normas do estatuto.

Ao assumir os cargos, em discurso, os três diretores executivos eleitos pelos associados, em outubro de 2023, se comprometeram a obedecer ao estatuto e dar continuidade com melhorias às ações que a ASSECRE faz questão de desenvolver que são: aprimorar as iniciativas voltadas para as esferas sociais, educacionais, geração de emprego e o desenvolvimento empresarial.

Pela parte social, ajudar a comunidade do Chácaras Reunidas, principalmente a escola estadual Elmano Ferreira Veloso, cujo o relacionamento é de cumplicidade junto à direção, pais e alunos, no que diz respeito às melhorias do bairro e ações que promovam práticas esportivas e culturais ajudando na formação das crianças e jovens.

Pela parte empresarial, destaca – se o desenvolvimento educacional, aplicando cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento dentro da associação. Empresários unidos para o fortalecimento do segmento, qualificação dos profissionais e consequentemente, fortalecer a economia regional.

“Neste primeiro ano de mandato temos o objetivo de fortalecermos as relações entre os associados, com trocas de ideias e experiências. E além disso, ampliar o relacionamento da associação com o poder público para que todos possamos contribuir para desenvolvermos e ampliarmos negócios”, declarou um dos diretores executivos, Wagner Siqueira.

A ASSECRE também se prepara para realizar uma grande comemoração em 2024 para celebrar os 30 anos da associação, completados no ano passado.

O diretor executivo Wagner Siqueira está no seu segundo e último mandato, de acordo com o estatuto. Ele irá contribuir ao lado dos outros dois novos diretores executivos, Eduardo Sás Piloto que esteve na diretoria entre os anos 2014 e 2017 e Gabriel Santos Araújo, em seu primeiro mandato.

Novos diretores executivos e conselho deliberativo da nova diretoria da ASSECRE para o triênio 2024 a 2026 -Foto:Divulgação

Confira a diretoria e o conselho deliberativo no triênio 2024/2026:

Diretor: Eduardo Sás Piloto-

Empresa: Techal Indústria e Comércio de Conjuntos Tubulares Ltda

Diretor: Gabriel Santos Araújo

Empresa: Gabriel Santos Araújo Sociedade Individual de Advocacia

Diretor: Wagner Rodolfo de Siqueira

Empresa: Dualsys Representação e Comércio de Informática Ltda

Conselheiro: Alexandre Borges de Carvalho

Empresa: Polutec do Brasil Ltda -EPP

Conselheiro: Américo Wagner Lemes

Empresa: Prime Usinagem Ltda Me

Conselheiro: Anderson Ferreira Lopes

Empresa: Usinagem Lomavir Ltda EPP

Conselheiro: Bruno Frossard

Empresa: Techduto Indústria e Comércio de Máquinas e Artefatos

Conselheiro: Carlos Alberto Sepinho Aparecido

Empresa: Rosenberg Domex Telecomunicações Ltda

Conselheiro: Douglas Gouthier de Souza

Empresa: Sankya Jiva Tecnologia e Inovação Ltda

Conselheiro: Edinaldo Cavalcanti de Melo

Empresa: M.S. Ambrógio do Brasil Ltda

Conselheiro: Eduardo Garcia Barboni

Empresa: Erma Tech

Conselheiro: Enio José Silva Campos Lobo

Empresa: Enifer Usinagem e Com de Ferro e Aço Ltda

Conselheiro: Jéfte Pavam Gomes de Oliveira

Empresa: IT Controle SJC Ltda

Conselheiro: Jorge Luis Durgante Pasquotto

Empresa: Pandorex Consultoria de Gestão Eireli

Conselheiro: José Rodolfo Rodriguez Moreira

Empresa: Gener Contabilidade e Consultores Eireli

Conselheiro: José Rogério de Azevedo

Empresa: Elétrica Higner Ltda

Conselheira: Marcia Rodrigues dos Santos

Empresa: IBN Instituto Brasileiro de Neolinguística

Conselheiro: Neide Pereira Pinto

Empresa: INVOZ

Conselheiro: Ney Pasqualini Bevacqua

Empresa: Winnstal Ind Com Ltda

Conselheiro: Oney Schliesing Junior

Empresa: Eletromecânica Universo Ltda

Conselheiro: Paulo Roberto Gonçalves

Empresa: OPINION SOCIETY Ltda

Conselheira: Renata Leopoldino Milani

Empresa: Plasteam Ind. Com. Plásticos e Metais Ltda

Conselheiro: Ronaldo Henriques Netto

Empresa: Prestomed

Conselheiro: Silvano Marini de Freitas

Empresa: Silvano Marini de Freitas

Conselheiro: Valdeci José Martins

Empresa: Rumo Consultoria

ASSECRE

Hoje são 256 empresas associadas de todos os portes, conta com sede própria com 5 salas para a administração, salas para reuniões, 3 salas para cursos e treinamentos, auditório para 164 pessoas, um salão de confraternização com toda infraestrutura e estacionamento para 80 veículos.

Para a comunidade e associados oferece serviços de conveniência com diversos provedores de serviços e agência dos correios.

Inicialmente começou como Associação dos Empresário do Bairro Chácara Reunidas, com sua evolução e envolvimento em vários setores, passou a abrigar empresas de todo o Vale e da Grande são Paulo, houve a necessidade de posicionar a marca e passou a ser Associação das Empresas do Vale do Paraíba. Mantendo sempre os valores Econômico (Emprego e Renda) e o Valor Social.