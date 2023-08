Jacareí recebe inédita Burning Fest Batalha de Assadores de 18 a 20 de agosto no Estacionamento da Havan

A Cidade de Jacareí irá receber de 18 a 20 de Agosto das 12h00 até ás 22h00, a inédita Burning Fest – Batalha de Assadores , o maior Festival de Churrasco do Estado de São Paulo, agora em sua 26º Edição, no Estacionamento da Loja Havan localizada na Av. Getúlio Dorneles Vargas, 454, Jardim Califórnia, com show ao vivo e muita gastronomia variada para o público, uma experiência inesquecivél, com entrada Gratuita.

O Burning Fest conta com uma programação recheada de coisas boas, além de um encontro delicioso com a Batalha de Assadores e seus:

Churrasco Parrila

Costela de chão Burgues e muito mais

Os melhores Trucks de Gastronomia variada entre eles:

Torresmo Crepes Mexicano

Churros e Sorvete

Criado em junho de 2022, já passou por várias cidades do Estado e recentemente teve sua primeira realização na zona leste da Capital Paulista, e agora pela primeira vez em sua 26º Edição, na cidade de Jacareí irá ser inesquecível, com shows ao vivo durante todo festival e área kids para às crianças.

Além de uma seleção premiada de Chopp e Cervejas Artesanais, para todos os gostos!

Local: Estacionamento das Lojas – Havan Jacareí – Avenida Getúlio Dorneles Vargas – Jardim California 454, Jacareí – SP

Burning Fest – Batalha de Assadores