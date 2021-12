HyperX fortalece sua operação na América Latina com nova estrutura executiva

Formação atual tem Ariel Plabnik como gerente regional LATAM para países de língua espanhola, Caio Ricci como gerente geral para o Brasil e Paraguai e Daniel Boemer como gerente de vendas para o Brasil

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, acaba de anunciar sua nova estrutura executiva para a América Latina. Ariel Plabnik, que era gerente de negócios passa para gerente regional LATAM e vai liderar o objetivo da marca de fortalecer sua operação em todos os países da América Latina de língua espanhola. Caio Ricci, que era gerente de desenvolvimento de negócios, assume como gerente geral para Brasil e Paraguai, e Daniel Boemer é o novo gerente de vendas da HyperX para o Brasil.

“WE ARE ALL GAMERS”

“O Brasil é um dos países mais importantes para a HyperX. Temos fãs fieis que consomem nossos produtos e esperam ansiosos pelos lançamentos”, conta Caio Ricci. “Com essas mudanças, vamos continuar promovendo a melhor experiência possível tanto para os atuais quanto para os futuros fãs, fortalecer nossa estrutura comercial e reforçar a proposta da marca com produtos de alto desempenho para gamers de todos os níveis e estilos. Afinal, como diz nosso slogan: ‘We’re All Gamers’” .

Caio Ricci

Como líder da marca no Brasil, Caio Ricci irá construir e implementar a estratégia local, gerir os canais de vendas on-line e off-line e os canais de distribuição. Ricci entrou na companhia em 2010 como gerente de contas do varejo, passou para especialista da marca e depois para gerente de desenvolvimento de negócios, cargo que vinha ocupando até a promoção. É formado em comunicação social com foco em mercadologia e marketing pela Universidade Metodista de São Paulo.

Outras mudanças na estrutura comercial da HyperX na América Latina incluem Jairo Sandóval Lopez como gerente geral para a Colômbia, Juan Pablo Arcagni como gerente geral para Argentina, Uruguai e Bolívia, e Iván Gonzalez-Sales como gerente de contas no México.

Esses novos membros se juntam à atual equipe comercial da HyperX composta por Eugenio Cingolani, gerente de contas da Argentina e Uruguai, Pablo Meneses, gerente de desenvolvimento de negócios no México, Carlos Astorga, gerente de contas e vendas do Chile e Paraguai, Maria Paola Chirinos, gerente de contas do Peru e Amilcar López, supervisor de vendas internas da América Latina.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos acesse o site.

HyperX

Por 19 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver soluções gaming para cada tipo de gamer. A empresa é consistentemente reconhecida por fornecer produtos que proporcionam conforto, estética, desempenho e confiabilidade. Sob o slogan “WE ARE ALL GAMERS”, os headsets, teclados, mouses, microfones USB e acessórios de console são as escolhas dos gamers profissionais ou casuais, entusiastas de tecnologia e overclockers bem como embaixadores e celebridades em todo o mundo, pois atendem às especificações de produto mais rigorosas e são construídos com os melhores componentes de suas categorias. Mais informações sobre a HyperX estão disponíveis no site .

HP

A HP Inc. cria tecnologia que torna a vida melhor para todos, em qualquer lugar. Por meio de seu portfólio de produtos e serviços de sistemas pessoais, impressoras e soluções de impressão 3D, HP oferece experiências que impressionam. Mais informações sobre a HP Inc. estão disponíveis no site .

HyperX e o logotipo HyperX são marcas registradas ou marcas comerciais da HP Inc. nos EUA e / ou em outros países. Todas as marcas registradas e marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.