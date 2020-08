Grupo de empresários de São José dos Campos faz campanha para atrair empresas da capital ao interior

A migração de grandes empresas de capitais para cidades com mais qualidade de vida e boa infraestrutura para negócios, que ganhou força com a pandemia do novo coronavírus, mobilizou empresários de São José dos Campos (a 90 quilômetros de São Paulo). Conselheiros do grupo Desenvolve Vale lançaram neste mês uma campanha para apresentar os atributos que fazem do município um CEP à altura das novas demandas do setor econômico.

O objetivo do Desenvolve Vale é colocar a cidade no mapa desse movimento do mundo corporativo, que foi turbinado pelo modelo de trabalho remoto, consolidado nos últimos meses, e ganhou os holofotes com o anúncio da migração da sede da XP Inc. para o interior de São Paulo.

Como primeiro passo, o Desenvolve Vale produziu um vídeo, que já viralizou, sobre as oportunidades econômicas de São José. O material ressalta conceitos que são a marca da cidade, como inovação, mobilidade, tecnologia, mão de obra qualificada, boa oferta de mananciais e infraestrutura para redes complexas de comunicação. O vídeo conta com depoimentos de representantes da iniciativa privada, assim como do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) e do secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto “Mano” Marques.

Embora já tenha alcançado mais de 20 mil visualizações nas redes sociais, o trabalho agora é para que o vídeo e a campanha cheguem a executivos C-levels, tanto de empresas quanto de consultorias da capital. Para isso, os conselheiros do Desenvolve Vale realizam uma força-tarefa para mobilização dessas lideranças.

São José dos Campos

“São José dos Campos é uma das cidades mais inovadoras do Brasil. Temos infraestrutura invejável, fácil acesso às capitais Rio e São Paulo, além de uma histórica vocação tecnológica. É fundamental que essas lideranças tomem conhecimento da pujança econômica do município. A cidade conta com as melhores redes de saúde, educação de excelência e elevado IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)”, afirma Kiko Sawaya, coordenador do Desenvolve Vale.

Argumentos

Para convencer empresas a se instalarem em São José dos Campos, o grupo se pautou em comparativos entre a cidade e a capital paulista. Os dados indicam, por exemplo, que o deslocamento médio em São José é 35% mais rápido do que na capital; escolas particulares são 60% mais baratas; e o mercado imobiliário tem preços 60% menores do que os praticados em São Paulo, para imóveis do mesmo porte; entre outros.

Empresas que já fizeram a escolha por se mudar para São José dos Campos corroboram a campanha com seus depoimentos. A diretora GBS da Ball América do Sul, Cátia Pereira, destaca, no vídeo do Desenvolve Vale, o fácil diálogo com o poder público como um dos motivos que fizeram a multinacional trazer sua sede para a cidade. A Ball Corporation emprega mais de 18,3 mil pessoas no mundo todo e apresentou receita líquida de US$ 11,5 bilhões em 2019.

“Na Ball, todas as decisões devem ser pautadas por algo bem definido. E todo esse apoio, que se concretizou em um decreto do prefeito regularizando nossa operação, deu conforto para a escolha. Estou num lugar em que posso contar com o município para suportar o que a gente veio fazer aqui”, diz.

Prefeitura de São José dos Campos

A iniciativa do Desenvolve Vale também conta com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, que se prontificou a oferecer dados técnicos e informações estratégicas para ajudar os empresários da capital a tomarem sua decisão.

Em agosto, como segundo momento da campanha, o Desenvolve Vale vai organizar uma reunião virtual com executivos de grandes companhias nacionais e multinacionais, além de consultorias e associações, para apresentar a cidade e suas possibilidades de negócios.

Desenvolve Vale

O Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tem como conselheiros algumas das principais lideranças empresariais com atuação na região, dos mais variados setores, que colaboram na organização e execução de uma agenda voltada aos interesses econômicos da comunidade valeparaibana. O Desenvolve Vale tem como missão promover relações empresariais e valorizar a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços no desenvolvimento sustentável das cidades, sempre defendendo a ética, os princípios democráticos e a eficiência na gestão pública e privada. O Desenvolve Vale é coordenado por Kiko Sawaya.