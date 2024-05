Governo de SP aprova estudos para trem que liga S. José à capital

O Governo do Estado de São Paulo aprovou nesta quinta (23), os estudos para ampliar a mobilidade urbana entre o Vale do Paraíba e a capital paulista com o Trem Intercidades (TIC).

A novidade foi confirmada pelo governador Tarcísio de Freitas (PR) durante 45ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) e do Conselho Diretor do Programa de Desestatização (CDPED), que é presidido pelo vice-governador Felicio Ramuth, no Palácio dos Bandeirantes.

Trem Intercidades (TIC)

Em entrevista coletiva para a imprensa, o governador explicou sobre o ingresso desse projeto no Programa de Parceria de Investimentos (PPI) que estuda a implantação dos trens intercidades e contempla o eixo leste do Estado, com a ligação entre São José dos Campos e São Paulo.

“Já vimos a pré-viabilidade das alternativas de traçado, quais as linhas mais prováveis e tudo mostra que vale a pena seguir com os estudos”, destacou Tarcísio, que ainda confirmou a contratação do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para os estudos do projeto entre os meses de junho e julho. A expectativa é que os estudos fiquem prontos em 2026 para lançar ao mercado em 2027.

Trem intercidades

Ao ser questionado sobre o traçado do trem intercidades entre a capital e São José dos Campos, o governador ressaltou que o caminho mais viável é a interligação com a Linha 13 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em Guarulhos.

“Fizemos deliberações importantes. E se a gente somar todos os projetos do nosso programa de parceria, estamos chegando quase na casa do meio trilhão de investimentos. São projetos que vão trazer uma modernidade muito grande para o estado”, afirmou o governador.

O projeto do TIC Eixo Leste, que chegará a São José dos Campos, terá investimentos de R$ 6 bilhões. O percurso da viagem, que terá até 130 quilômetros, deverá ser de 1h15.

PPI-SP

O Programa de Parcerias de Investimentos visa atrair investimentos privados, com o objetivo de melhorar a prestação dos serviços públicos à população, ampliando as oportunidades de negócios, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

A atuação do PPI-SP é baseada na sustentabilidade dos projetos, na segurança jurídica, na estabilidade das normas, além da observância das melhores práticas nacionais e internacionais.