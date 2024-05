Camarote Pride São Paulo se consolida no calendário da Parada LGBT+ e anuncia novas atrações

Localizado no icônico Conjunto Nacional e com atendimento do Blue Note na Avenida Paulista, o evento contará com Valesca Popozuda, Jesus Luz, Reddy Allor e vários nomes da cena LGBT+.

O Camarote Pride, pioneiro na maior Parada LGBT+ do mundo, consolidando-se como um dos principais destinos da diversidade no país. Após edições em Salvador, no Carnaval, e presença no Navio da Xuxa, a label confirma edição na Avenida Paulista, endereço que a consagrou como um dos maiores camarotes do Brasil. E para celebrar a diversidade,o evento confirma seus dois primeiros nomes do line-up: Valesca Popozuda e o DJ Jesus Luz. Além disso, anuncia uma parceria inédita com o SCRUFF, que será o app oficial do Camarote Pride São Paulo.

Localizado na Avenida Paulista, principal cartão-postal da cidade, o Camarote Pride se destaca em meio às mais de 3 milhões de pessoas aguardadas para a próxima edição da Parada LGBT+ de SP, que acontece no dia 2 de junho. O espaço oferece uma experiência imersiva que celebra a diversidade, a inclusão e a alegria, com música, performances, e momentos de conexão e celebração.

Guto Melo, criador do Camarote Pride

“O objetivo do Camarote Pride é celebrar a diversidade com segurança, muita diversão em um ambiente acolhedor e respeitoso. Este ano, nosso line-up vai além, trazendo nomes consagrados e dando oportunidade a novos artistas mostrarem seu trabalho”, explica Guto Melo, criador do Camarote Pride.

Novas atrações confirmadas

Além de Valesca Popozuda e Jesus Luz, o Camarote Pride São Paulo já confirmou a presença da cantora Reddy Allor, que se apresentará no dia 2 de junho com um repertório que mistura pop e sertanejo.

Camarote Pride SP

Data: 02/06/2024

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP

Horário: 12h às 20h | Abertura da casa: 11h

Classificação etária: 18 anos | menores, apenas acompanhados dos pais ou tutores legais, conforme Lei 8.069/90 e Portaria 502 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

LOCAL: Blue Note – São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 2073, 2° andar – Consolação, São Paulo/SP

FUNCIONAMENTO: Térreo — das 10h às 18h (seg a sáb)

2º andar — das 18h às 23h (apenas em dias de show)

Camarote Pride São Paulo

O Camarote Pride São Paulo é um espaço que celebra a diversidade, a inclusão e a alegria. Localizado na Avenida Paulista, em um dos pontos privilegiados do trajeto da Parada LGBT+ de SP, o Camarote Pride oferece uma atmosfera única, repleta de música, performances, e momentos de conexão e celebração. É um lugar onde pessoas de todas as identidades de gênero e orientações sexuais podem se sentir bem-vindas e seguras para expressar sua verdadeira essência.

O Camarote Pride SP é uma produção ZPNG.

ZPNG

Criada em 2000, a Agência Zapping é uma das principais agências de eventos proprietários do Brasil. Com 24 anos de atuação, a empresa já realizou mais de 1000 eventos, atendendo grandes marcas como: Coca Cola, Cup Noodles, Porto Seguro, Decolar, SENAC, Ford, Olla, Catho, Fini, entre outras. Além da criação de experiências para o mercado de infoprodutos e da operação e promoção do Camarote Bar Brahma, um dos principais do Carnaval de São Paulo.

A ZPNG é responsável pela realização do Prêmio Jovem Brasileiro, principal premiação voltada ao público jovem do mundo, e do Digital Awards, evento que premia os principais nomes do mercado digital no Brasil.