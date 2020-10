Goleiro Gustavo Belli confia em boa estreia do São José na Segunda Divisão do Paulista

Águia do Vale recebe o União Suzano nesta terça-feira no Estádio Martins Pereira

Após folgar na rodada de abertura, o São José finalmente irá estrear na edição 2020 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão nesta terça-feira. O adversário é o União Suzano, em confronto marcado para as 4 horas da tarde no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Um dos principais reforços da Águia do Vale para a temporada, o goleiro Gustavo Belli elogia a preparação e mostra-se confiante na conquista de um resultado positivo em seu primeiro compromisso na competição.

“A preparação vem sendo bastante intensa, e todos queremos jogar, após o adiamento do campeonato devido à pandemia. Os atletas estão focados demais para a estreia, e claro que com os pés no chão, respeitando o adversário, estamos confiantes que vamos fazer uma ótima estreia”, declarou o atleta cuja carreira é agenciada pela empresa BL Sports.

OLHO NO ACESSO E NO TÍTULO

Gustavo deixa claro que o objetivo da equipe é não apenas buscar o acesso para a Série A-3 de 2021, mas também lutar pelo título da Segundona.

São José EC

“O São José é um clube de tradição, que já esteve na elite do futebol paulista, e montou um elenco forte e uma comissão técnica competente e experiente, comandada pelo técnico Ricardo Costa, que conta com diversos acesso na carreira. Isso nos motiva ainda mais para subir de divisão e lutar pelo título”, acrescentou.

TRAJETÓRIA

Paulista da cidade de Vinhedo, onde nasceu no dia 8 de janeiro de 1999, Gustavo Felipe Belli iniciou sua trajetória no Rio Branco de Americana em 2012. Após passagem pelo Guarani, chegou ao Red Bull Brasil, onde permaneceu até o final de 2019.

Goleiro Gustavo Belli

“Foram seis anos no Red Bull. Participei de todos os paulistas, sub-15, sub-17 e sub-20, além do Campeonato Paulista profissional em 2019. Foi um período maravilhoso, em que evoluí bastante como atleta e tive a oportunidade de disputar sete torneios no exterior, sendo três na Alemanha, dois na Holanda e outros dois nos Estados Unidos”, relembrou o novo camisa 1 da Águia do Vale.