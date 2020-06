Golden em apartamento: dicas para o bem-estar do seu pet e da família

O cão precisa gastar energia para se sentir bem mesmo em um espaço menor.

A raça canina Golden é uma das mais queridas pelos brasileiros. O cão tem grande porte, é peludo e muito amigável, sendo ideal para conviver com qualquer tipo de família.

São animais brincalhões e companheiros. Por isso, muitas pessoas preferem tê-los em uma casa com terreno grande, para que possam correr livremente e gastar energia.

Contudo, o Golden também é fácil de treinar e muito obediente. Além disso, gosta muito de estar perto de seus donos e se adapta bem a qualquer ambiente.

Com isso, pode ser possível tê-lo em um apartamento, desde que a família preste atenção a alguns fatores, pois, assim como qualquer outro cão, ele precisa se exercitar e se divertir.

Se você está decidido a ter essa raça em um apartamento, veja algumas dicas que vão facilitar o seu dia a dia e a adaptação do cão:

Faça passeios todos os dias

O Golden precisa se exercitar. Assim, como não poderá ficar correndo pela casa e não terá acesso a um quintal, será sua responsabilidade passear com ele todos os dias.

A caminhada pode ser leve ou mais longa, tudo depende da animação do pet. Apesar disso, esteja preparado para passeios maiores. Mesmo adultos, os Goldens tendem a ter bastante energia e disposição.

Há um parque perto do seu apartamento? Leve o cão até lá para interagir com outros animais e até tomar um pouco de Sol.

Ofereça brinquedos, especialmente, bolinhas

Entreter um Golden não é difícil, mesmo os filhotes. Eles são apaixonados por brinquedos, especialmente, bolinhas. Então, não precisa se preocupar com seus móveis — sobretudo, com o sofá. Eles são animais que não têm tendência de destruir tudo.

Se você tem filhos, incentive as crianças a brincarem de bolinha com o Golden, dentro e fora do apartamento, durante os passeios. Eles gostam muito de procurar algo que supostamente perderam, então, esconder o brinquedo e deixar que o cão procure-o vai mantê-lo entretido.

Adestre o seu Golden

Um dos grandes problemas dos condomínios, em particular, dos apartamentos, é a questão do barulho. Como você deve saber, todos os cães latem. Para evitar desavenças, é possível adestrar seu Golden, ainda filhote. Assim, ele irá aprender quando e para quem pode latir.

Essa raça aprende os comandos ensinados com facilidade, principalmente, quando é recompensada por seguir uma orientação corretamente. Então, se você o ensinar a manter-se sentado quando a campainha tocar, poderá ficar tranquilo.

A adestração também ensina outros comandos, como manter o cão próximo de você durante o passeio, sem puxar a guia, a não pular nas visitas e até fazer as necessidades no local certo.

Conviva com o pet

Goldens gostam muito de conviver com seus donos. Então, se você é uma pessoa que passa o dia todo fora e o apartamento permanece vazio, a raça pode não ser uma boa escolha.

Esses cães gostam de estar por perto, nem que seja para observar seu dono em uma atividade ou descansar um pouco ao seu lado. Mesmo que você inclua uma rotina de passeios, se o pet vai ficar o dia todo sozinho, pode acabar se sentindo triste e solitário.

Agora, se você trabalha em casa, por exemplo, a raça pode ser uma ótima companhia. O cão permanecerá nos seus pés ou próximo a sua mesa de trabalho, feliz por estar perto de seu dono, enquanto você poderá cumprir sua rotina profissional.

Assim que encerrar seus compromissos, brinque com ele ou leve-o para um passeio. Isso serve como uma recompensa por ele ter sido uma companhia tão fiel.

Como você pode ver, o Golden é um cachorro que se adapta a vida em um apartamento. De qualquer forma, veja se você consegue dar atenção a ele e cumprir uma rotina divertida de passeios e brincadeiras.