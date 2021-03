Gazeta Esportiva apresentará documentário sobre a história da São Silvestre

A 96ª Corrida Internacional de São Silvestre, que deveria ser realizada em dezembro do ano passado, foi transferida para o dia 11 de julho. Enquanto a data não chega, os fãs da principal corrida de rua da América Latina poderão acompanhar um documentário especial no site GazetaEsportiva.com a partir desta quinta-feira (4).

96ª Corrida Internacional de São Silvestre

O primeiro episódio abordará detalhes sobre a origem da Prova e qual foi a inspiração de seu idealizador para a realização do evento. As primeiras vitórias e grandes nomes do atletismos que passaram pelas ruas de São Paulo, desde a estreia em 1925 até a abertura aos estrangeiros, abrem o documentário.

O segundo episódio mostra o fim do jejum brasileiro passando pela edição histórica de 1980, quando o atleta José João da Silva levou o Brasil novamente ao topo do pódio.

No terceiro episódio, será apresentada a força feminina na Prova, desde a primeira edição para as mulheres em 1975, com a vitória da alemã Christa Valensieck.

O quarto e o quinto episódios mostram o domínio dos africanos, o protagonismo dos atletas amadores e a São Silvestre nos cinemas.

Após os cinco capítulos, serão apresentadas reportagens completas e exclusivas com vários personagens que consagraram a São Silvestre como um dos maiores eventos esportivos do país.

Gazeta Esportiva

A estreia da programação especial é nesta quinta-feira, às 10h, no site www.gazetaesportiva.com.

São Silvestre

As inscrições para a edição de julho deste ano seguem abertas no site oficial: www.saosilvestre.com.br.

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom.