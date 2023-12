Estilo das quadras: como as influências do basquete dominam a moda

O estilo basquete domina as ruas e conquista até quem não pensa em chegar perto de uma quadra para jogar

As tendências de moda são ditadas de várias formas e mudam o tempo todo. Podem começar com um vídeo nas redes sociais, com as novidades nas passarelas, com um artista famoso e até mesmo nas quadras de basquete.

Calçados e roupas usados no esporte não se restringiram apenas àquele momento. Ao contrário, até quem nem pensa em entrar em uma quadra para jogar, com certeza, tem um tênis de basquete em casa.

Roupas esportivas fora das quadras

Os norte-americanos foram os responsáveis por levar a moda esportiva para as ruas. Agasalhos, moletons com ou sem capuz, meias altas, tênis de cano alto. Tudo isso era exclusividade do esporte, mas ganhou as ruas nas décadas de 20 e 30.

Alguns atletas famosos já apareceram nas propagandas para mostrar seu estilo e, quando se fala em basquete, ainda são lembrados não somente por seu bom desempenho no esporte.

É aquele clássico: vestir-se bem ajuda você a se sentir bem e pode contribuir para a melhora do desempenho nas quadras.

O oversized começou no basquete

As roupas oversized, um tamanho (ou mais) acima do que você usa, ganharam bastante destaque recentemente com a cantora Billie Eilish. O detalhe é que, antes mesmo de ela começar a exibir seus looks, esse estilo já era comum no basquete.

Na década de 90 e início dos anos 2000, com o auge do rap, a tendência ganhava vida nas quadras e até fora delas. Afinal, muitos dos atletas que representavam os times de basquete apareciam nas ruas usando ternos e outras roupas casuais oversized.

O público feminino também aderiu à ideia

No futebol elas já estão acostumadas a investir nos modelos feitos para o público feminino. Já no basquete a situação é um pouco diferente, afinal, as regatas costumam ser mais largas. Ainda assim, elas não abrem mão de investir no estilo.

Uma combinação comum e muito fácil de encontrar nas ruas é a de vestir a regata oversized, com algum time de basquete conhecido, e colocar um shorts curto com tênis para finalizar o look. Se o clima está ameno, a calça jeans também é bem-vinda.

Junção do casual com o social

O basquete e a moda lançada nas quadras permitiu uma junção que não havia sido pensada, a do casual com o social. Claro que os looks esportivos e confortáveis estão entre os preferidos, mas há quem misture facilmente uma calça social com uma regata de basquete sem perder o estilo.

Entre o público feminino outras combinações são encontradas, como investir no moletom acompanhado de um scarpin e muitos acessórios.

Correntes e brincos chamativos

Os acessórios também fazem parte da moda basquete e do estilo das quadras. Aquelas correntes largas são comuns entre os jogadores e há quem goste de aderi-las sem necessariamente estar envolvido com o rap ou o hip hop.

Para elas, os brincos maiores, com bastante destaque. O uso dos decotes largos, nesse caso, é indispensável, afinal, a ideia é exibir esses acessórios à vontade.

Visual atual é mais elegante

Que os jogadores de basquete são influenciadores de moda ninguém tem dúvida, mas já reparou como mudou um pouco a forma como eles se vestem fora das quadras? Se no final da década de 90 e início dos anos 2000 o oversized estava em alta, agora a elegância e o estilo próprio vem em primeiro lugar.

E aí que se retorna a ideia de mesclar o casual com o social. Afinal, muitos atletas mesclam as peças de alfaiataria com as casuais, vestindo um terno acompanhado da camisa do time, por exemplo. Assim, o famoso combo tênis branco com moletom mais largo acabou ficando para trás.

Imagem de Sergey Gorbachev por Pixabay