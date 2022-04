ENEL E GOVERNO DE SP ENTREGAM ILUMINAÇÃO INTELIGENTE NO PARQUE BRUNO COVAS

Trecho contempla a instalação de 60 pontos de iluminação LED;

· No total, são 628 pontos de iluminação inteligente na área de lazer do Novo Rio Pinheiros;

· Iniciativa contempla outras tecnologias de última geração, como Wi-Fi público, sensores inteligentes, câmeras de segurança e, em breve, tecnologia 5G

A Enel Distribuição São Paulo, a Enel X e o Governo do Estado de São Paulo entregaram hoje (13), um trecho de iluminação inteligente no Parque Bruno Covas. São 60 pontos de iluminação LED inteligente em um trecho de 1,5 km na outra margem do Rio. Com essa nova entrega, a área de lazer do Novo Rio Pinheiros conta com 628 pontos de iluminação distribuídos pelo parque e pela ciclovia Franco Montoro.

A Enel tem o compromisso de liderar a transição energética, promovendo a economia de baixo carbono para tornar as cidades mais inteligentes, sustentáveis e digitais. “Este projeto reforça o nosso compromisso de fornecer soluções tecnológicas inovadoras e serviços de valor agregado com o objetivo de impulsionar o consumo consciente e eficiente de energia na cidade de São Paulo”, afirma Nicola Cotugno, Country Manager da Enel no Brasil. “Em parceria com o governo do Estado, assumimos o compromisso de promover cidades mais sustentáveis para todos e estamos ajudando a construir uma São Paulo do Futuro”, conclui.

“Hoje é um dia especial para a cidade de São Paulo. Trabalhamos em todas as frentes, conectados e em parceria com a iniciativa privada. Parabenizo a Enel pelo excelente trabalho realizado nos últimos anos na Ciclovia Franco Montoro”, ressalta Paulo Galli, Secretário dos Transportes Metropolitanos.

“É um prazer estar aqui hoje, às margens do Novo Rio Pinheiros. Temos o desafio de trazer um rio para a população que seja orgulho para todos. A base deste projeto é o saneamento. Quero agradecer a todos os parceiros, em especial à Enel, por toda dedicação e empenho ao levar energia e sustentabilidade, como um dos vetores do crescimento e desenvolvimento para toda a região metropolitana de São Paulo”, afirma Marcos Penido, Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente.

A ciclovia integra um plano mais amplo da Enel e do Governo de São Paulo para transformar o local na primeira ciclovia inteligente do País com tecnologias inovadoras.

Além dos pontos de iluminação inteligente, a iniciativa contempla outras tecnologias de ponta importantes na construção de cidades inteligentes, como Wi-Fi público em 2 km da ciclovia, sensores inteligentes que medem a velocidade do vento e monitoram a contagem de pessoas e bicicletas e câmeras de segurança. Em breve, o local será a primeira ciclovia com tecnologia 5G do país, melhorando ainda mais a experiência de conexão dos usuários.

Parque Bruno Covas

A Enel também está instalando mais uma “árvore solar”, na ponte Estaiada, totalizando três na ciclovia. As outras duas estruturas ficam na altura da estação Cidade Universitária e outra na Jurubatuba. Os dispositivos possuem design semelhante a uma árvore natural e servem como ponto de carregamento com energia renovável para equipamentos como celulares e tablets. As estruturas possuem cerca de 3 metros de altura e pouco mais de 4 metros de largura e possuem cinco saídas USB. Devido ao seu formato, com cinco “folhas” em que estão as células fotovoltaicas e iluminação decorativa em LED, as árvores solares compõem de forma harmoniosa a paisagem.

“árvores solares”

O projeto das “árvores solares” faz parte de uma iniciativa conjunta com o Governo do Estado de São Paulo para a promoção da eficiência energética e o uso racional dos recursos energéticos.

A entrega dos novos pontos de iluminação inteligente no Parque Bruno Covas se junta aos 568 pontos de iluminação LED já instalados anteriormente em um trecho de cerca de 14 km de extensão da ciclovia Novo Rio Pinheiros, correspondentes às três fases anteriores do projeto, concluídas respectivamente em maio, julho e dezembro de 2021. Os trechos foram dotados com a tecnologia Smart Lighting, que permite o gerenciamento do sistema de forma remota para dosar o fluxo luminoso de acordo com os horários e necessidades, contribuindo para o uso mais eficiente de energia.

Enel Distribuição São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo é a segunda maior distribuidora do país, respondendo por 10,3% de toda energia distribuída no Brasil e atendendo 7,4 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, principal centro econômico-financeiro do Brasil. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.