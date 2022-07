Eleições 2022: Confira neste guia dicas e informações sobre as eleições e o processo eleitoral

Faltam apenas três meses para as eleições gerais em 2022, as quais acontecerão em dois turnos no mês de abril, sendo o primeiro no dia 2 de outubro, e o segundo no dia 30 de outubro. Para votar é preciso apresentar documento de identificação original com foto, CPF e título de eleitor físico ou digital.

Lembre-se, para que você não se enrole com o número do u candidato, é permitido fazer uma cola eleitoral 2022 com esse tipo de informação.

Confira este guia e saiba tudo que você precisa sobre as eleições de 2022!

Qual o horário das eleições 2022?

Em 2022, o fuso horário para realização da votação será somente um em todo o Brasil, das 8:00 às 17:00 horas no horário de Brasília, ou seja:

Eleitores do Acre começarão com a votação duas horas mais cedo (6:00 às 15:00 horas);

Eleitores de Fernando de Noronha votarão uma hora mais tarde (9:00 ás 18:00 horas);

Eleitores do Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, votarão uma hora antes (7:00 às 16:00 horas).

Em quem votar nas eleições?

Eleições 2022 em quem votar? Para saber em quem votar é preciso saber para quem serão os votos este ano. As eleições serão realizadas para novos ocupantes políticos nos cargos de Presidência da República, Governador Estadual, Senador Federal, Deputado Federal, Senador e Deputados distritais.

Quais os candidatos à presidência eleição 2022?

Até o momento, a lista de candidatos conta com 12 cidadãos brasileiros:

Jair Bolsonaro (PL)

Lula (PT)

Ciro Gomes (PDT)

Simone Tebet (MDB)

Luciano Bivar (União Brasil)

Luiz Felipe d’Avila (Novo)

André Janones (Avante)

Leonardo Péricles (UP)

Pablo Marçal (Pros)

Vera Lúcia (PSTU)

Sofia Manzano (PCB)

Eymael (DC)

Quem deve votar nas eleições?

No Brasil, o voto é obrigatório a partir de 18 anos para todos os cidadãos do país, sejam eles natos ou naturalizados, lembrando que a idade máxima para obrigatoriedade de voto é 70 anos.

Jovens entre 16 e 17 anos, idade em que já pode votar, não possuem obrigatoriedade, portanto, o voto é facultativo (opcional), o mesmo serve para o cidadão analfabeto e com idade superior a 70 anos.

Quem está em situação irregular eleitoral pode votar?

Sim, qualquer cidadão, mesmo que esteja com a situação irregular mediante o título eleitoral (não votou nas últimas eleições e nem pagou a multa) podem votar normalmente.

Como saber qual o local de votação 2022?

Para consultar o local de votação, você pode acessar o aplicativo e-Titulo ou acessar o site do Portal TSE.

Ao acessar o Portal TSE, você deverá selecionar a opção “onde votar”, em seguida, informe o nome completo, data de nascimento e nome da Mãe. Logo após, poderá consultar o local de votação 2022.

Voto em trânsito: Como votar fora da sua cidade ou Estado

Para quem está fora do seu Estado de residência, será possível votar apenas para Presidente. Já para quem está fora da sua cidade, poderá votar normalmente para presidente, governador, senadores e deputados.

Quanto aos locais de voto em trânsito, a publicação do edital informando os locais disponíveis será realizada até o dia 3 de agosto de 2022.

Voto no exterior: Como votar de outro país nas eleições 2022 do Brasil?

Os eleitores que residem fora do país, só podem realizar a votação se realizou a requisição da transferência de domicílio eleitoral no mês de maio, para ser classificado na Zona Eleitoral do Exterior. Além disso, poderá votar apenas para presidente da República.

Alerta: Quem reside no exterior, mas possui título de eleitor vinculado a alguma zona eleitoral do Brasil, deverá justificar sua ausência na eleição 2022.