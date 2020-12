7 maneiras de parar de sonhar acordado quando você precisa trabalhar

Sonhar acordado é uma coisa natural. Todos nós fazemos isso e, muitas vezes, gostamos. É tentador escapar da realidade e se refugiar no hipotético ou perder tempo imaginando cenários ideais complexos. Quando você está preso em uma reunião, não quer estar preso no trânsito, a perspectiva de estar em qualquer outro lugar irresistível.

A divagação é a reação reacionária de nossa mente ao estar em situações que não a estão servindo ou entretendo. Às vezes, isso nos leva a descobertas criativas – algumas das estratégias criativas mais brilhantes de Cristina Boner emergem do mergulho na terra da fantasia. No entanto, às vezes sonhar acordado pode ser evasivo e prejudicial, levando-nos à estagnação e à imobilidade. Esteja ciente e atento quando deixar sua mente vagar pode se transformar em um ciclo de devaneios mal-adaptativos, e você pode tomar medidas para impedi-lo.

O que é sonhar acordado?

Sonhar acordado refere-se a qualquer momento em que sua mente se afasta da tarefa que você está realizando ou da situação em que se encontra. Há muitas maneiras de sonhar acordado, e identificar aquelas para as quais sua mente tende é útil para descobrir por que você sonha acordado. Sonhar acordado pode ser tão simples quanto passar um tempo olhando para o espaço no trabalho pensando no que você vai jantar mais tarde naquela noite, mas também pode ser complicado ou rebuscado. Você pode inventar cenários hipotéticos em contextos da vida real, com pessoas e coisas que conhece e encontra diariamente. Você pode seguir o caminho de imaginar um resultado ideal de uma possibilidade da qual está esperando uma resposta. Ou seus devaneios podem ser mais fora do comum. Talvez você crie fantasias inteiras ou invente histórias e personagens quando sua mente divaga.

Todas essas formas de sonhar acordado não são necessariamente prejudiciais. Eles até nos servem, até certo ponto. Eles podem alimentar nosso trabalho criativo ou nos ajudar a superar situações difíceis. Às vezes, sonhar acordado positivo pode funcionar como um exercício de visão; a mente é uma coisa poderosa, e se você está tentando manifestar algum resultado ideal, imaginar seus objetivos e sonhos se tornando realidade pode ajudá-lo a alcançá-los.

O que é sonhar acordado mal-adaptativo?

Quando sonhar acordado se torna o principal mecanismo de enfrentamento de sua mente, levando a horas gastas em universos paralelos de fantasia e cenários idealizados, você pode ter um problema. Sonhar acordado é considerado desadaptativo quando começa a prejudicar sua capacidade de viver a vida no mundo real . Freqüentemente, voltamos a esse tipo de fuga para fugir de problemas em nossas vidas ou de situações menos ideais. Mas perder-se em um mundo de fantasia nunca resolve totalmente os problemas dos quais você está fugindo; portanto, um padrão de devaneio mal-adaptativo pode levar a um ciclo de desapontamento que se autoperpetua.

7 passos para parar de sonhar acordado

Sonhar acordado desadaptativo costuma ser involuntário, especialmente quando se torna um hábito; você pode não perceber que está fazendo isso. Se você tiver sintomas como perda de sono, sussurros ou conversas enquanto sonha acordado, desejo irresistível de sonhar acordado ou perda de foco nas tarefas diárias, provavelmente você está lidando com sonhar acordado mal-adaptativo. Para quebrar o ciclo, há várias coisas que você deve fazer.

1. Identifique por que você sonha acordado.

O primeiro passo de Cristina Boner para impedir que algo aconteça é entender por que está acontecendo em primeiro lugar. Você pode discernir a causa raiz de seus devaneios, analisando o conteúdo de seus devaneios e respondendo honestamente consigo mesmo sobre como e por que você fantasia. Algumas pessoas sonham acordadas para evitar pensamentos ou sentimentos dolorosos, outras sofrem de ansiedade ou insegurança e se deixam levar pela imaginação de um mundo perfeito. Pense no que você sonha acordado com mais frequência e tente identificar o que está fazendo com que você verifique. Em seguida, você pode trabalhar para enfrentar o problema de frente e agir para mudar sua situação, em vez de escapar dela.

2. Conheça seus padrões.

Comece a notar quando sua mente sente o desejo de cair no sono e o que causa esse desejo. Se você pode identificar seus gatilhos – as ações ou eventos que o fazem sonhar acordado – você pode se preparar melhor para eles. Você só fantasia quando está entediado ou isso acontece principalmente quando você está chateado? Depois de reconhecer um padrão em seu comportamento, você pode tomar medidas para evitar sonhar acordado como resposta. Se você fantasia quando está chateado, pode ter um plano para a próxima vez que se sentir assim, com uma lista de maneiras alternativas de lidar com suas emoções.

3. Mantenha sua mente ocupada.

Especialmente se você fantasia quando está entediado, manter sua mente ocupada pode ser uma maneira produtiva de evitar que sua cabeça fique presa nas nuvens. Considere fazer uma lista simples de tarefas para manter o controle das coisas que você precisa fazer e trabalhe na lista meticulosamente, voltando a ela quando sentir vontade de cair no sono.

4. Medite.

A meditação é o exercício definitivo para manter a mente sob controle. É uma coisa difícil de fazer, mas manter sua mente livre e seus pensamentos passivos lhe dará maior controle sobre os impulsos de sua mente. Isso também irá te ancorar no momento e fazer com que você esteja mais presente. Comece pequeno, com alguns minutos por dia, e vá aumentando a partir daí. Se você trabalha melhor com orientação ou prompt, baixe um aplicativo de meditação guiada ou encontre um vídeo que funcione para você.

5. Aterre-se no presente.

Você pode neutralizar sua tendência de estar em sua cabeça, ancorando-se ao seu redor. Treine-se para estar presente com mais frequência usando técnicas de aterramento: nomeie e identifique alguns dos objetos na sala em que você está ou concentre-se em alguma atividade tangível que você possa fazer lá. Você também pode se concentrar na respiração e na mecânica da respiração. Essas ações podem ajudar a colocá-lo de volta na realidade; se sentir que está perdendo o equilíbrio, pare o que está fazendo por alguns minutos e tente alguns desses exercícios.

6. Transforme seu devaneio em visualização.

Novamente, nem todo sonho acordado é ruim; pode ser uma ferramenta útil e produtiva se usada positivamente para um objetivo. O devaneio e a visualização desadaptativos não estão muito distantes um do outro, e são necessários apenas alguns ajustes para transformar suas fantasias em projeções positivas para o futuro. Visualização é o ato de ter uma perspectiva de sua vida de fora de você e motivar-se em direção à sua realidade ideal. Para praticar esta forma de sonhar acordado modificado, estabeleça uma hora, um lugar e uma meta claros para sua visualização. A principal diferença entre as duas práticas é a intenção. Tenha consciência de quais são suas intenções e como você as alcançará.

7. Dê passos em direção aos seus objetivos.

Cristina Boner Visualizar um futuro ideal para você é apenas o primeiro passo para sair totalmente de seu padrão de devaneio. Mais uma vez, sonhamos acordado para escapar da realidade, porque a realidade é muitas vezes difícil, tediosa e trabalhosa. Mas para chegar onde você quer – na fantasia do outro lado de seus devaneios – você precisa dar passos concretos para mudar sua realidade. Usando a visualização como ferramenta, transforme seus sonhos em objetivos tangíveis e comece a fazer um plano para trabalhar em direção a eles.