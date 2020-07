Dicico em São José dos Campos é transformada em Sodimac Dicico

Cidade é a primeira fora da capital a contar com os dois modelos de lojas Sodimac Dicico e Sodimac Homecenter|Constructor para os diferentes momentos de compra

A loja Dicico em São José dos Campos foi totalmente remodelada e já está funcionando com o novo formato Sodimac Dicico. Ao unir duas grandes marcas, a loja preserva as características da Dicico, como atendimento personalizado, e agrega os diferenciais da Sodimac, com novas categorias de produtos, como jardinagem, marcas exclusivas e comercialização de serviços (mão de obra) para instalação e pintura.

São José dos Campos

São José dos Campos é a primeira cidade fora da capital paulista a ter os dois formatos de lojas operados pela Sodimac no Brasil. Desde 2016, os moradores já contam com a megaloja Sodimac Homecenter|Constructor, com 13.000 m² de área de vendas, onde encontram tudo o que precisam para o projeto completo da casa, desde itens para construção e reforma até móveis e objetos de decoração. Agora, têm também a Sodimac Dicico, cujo formato mais compacto, de cerca de 3.000 m², proporciona facilidade e rapidez nas compras para pequenas reformas e manutenções diárias dos imóveis. O objetivo da companhia é oferecer a melhor opção aos clientes em seus diferentes momentos de compra.

“Estamos muito honrados em ter nossos dois modelos de lojas na cidade. A antiga loja Dicico passou por uma ampla reforma, que já estava planejada antes desse momento que vivemos e decidimos manter o investimento por acreditarmos na superação dessa fase e no potencial da cidade. Seguimos todas as orientações dos órgãos de saúde e decretos governamentais para proteger nossos colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. Acreditamos que a loja agora esteja ainda mais preparada para fornecer produtos e serviços essenciais para que os clientes possam solucionar emergências, realizar a manutenção e a higienização adequada dos imóveis”, afirma Eduardo de Vries, Diretor Presidente da Sodimac Brasil.

Novidades encontradas na Sodimac Dicico

Com grande foco na reforma e manutenção do dia a dia das casas, a Sodimac Dicico mantém ampla variedade de pisos, tintas, louças e metais para cozinha e banheiro. Além disso, traz uma ampliação do sortimento de ferramentas e ferragens e também comercializa materiais elétricos e hidráulicos, portas e janelas, equipamentos de proteção individual, itens de iluminação, climatização e organização da casa.

Entre as novidades agregadas pela junção com marca Sodimac está uma nova área: Jardinagem, com plantas, flores e utensílios para o jardim. Outro destaque é o Centro de Cores, onde a marca exclusiva de tintas Kolor é preparada na hora e na cor da preferência do cliente, com mais de 100.000 cores vendidas no mesmo preço que a tinta branca.

Para atender quem tem uma vida agitada e solucionar suas preocupações com a mão de obra, a loja comercializa serviços com garantia de um ano. Há serviços de instalação de pisos, revestimentos, portas, janelas, ar-condicionado, louças sanitárias, metais, luminárias, ventiladores, chuveiros e churrasqueiras, além de mão de obra para pinturas em geral. Também são oferecidos cortes de tubos, correntes, fios, lonas, telas de mosquiteiro e passadeiras (tapetes).

Para completar, é possível alugar máquinas e ferramentas por um dia, uma semana ou um mês. Há desde parafusadeiras até andaimes.

Menor Preço e Cartão de Crédito

Todas as lojas da Sodimac praticam a política de “Menor Preço Garantido”. Se o cliente encontrar o mesmo produto vendido a um valor menor na concorrência, a empresa cobre a oferta e ainda oferece 10% de desconto.

Cartão de Crédito Sodimac

Os clientes têm à disposição o Cartão de Crédito Sodimac, que é resultado de uma parceria com a Bradescard e pode ser emitido com as bandeiras Visa ou Elo. Oferece benefícios exclusivos para cuidados com a casa, 24 horas por dia, sete dias por semana, e inclui assistência para animais de estimação. Em relação às facilidades de pagamento, o cliente que adquire o cartão tem 10% de desconto já na primeira compra realizada nas lojas da rede e passa a contar com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Além disso, tem conveniências especiais, como diárias grátis ao alugar máquinas e ferramentas.

Sodimac Dicico São José dos Campos

Endereço da loja:

Sodimac Dicico São José dos Campos: Av. Eng. Francisco José Longo, 1595 – Jardim São Dimas.

Fachada da loja Sodimac Dicico São José dos Campos

Sodimac

A Sodimac é a varejista líder do setor de materiais para construção, reforma e decoração na América Latina. São mais de 250 lojas instaladas em sete países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. No Brasil, a companhia conta com 53 lojas no estado de São Paulo, com as bandeiras Sodimac Homecenter|Constructor, Sodimac Dicico e Dicico.