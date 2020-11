BASF promove a primeira feira virtual de negócios em formato inovador

A BASF Virtual X vai apresentar, em 11 estandes em 3D e mais de 30 webinars interativos com especialistas, os lançamentos e soluções para as mais diferentes indústrias

Realizada durante os dias 16 e 17 de novembro, a Feira contará com a participação especial do economista Ricardo Amorim e do estudioso de Inovação e Economia Digital Gil Giardelli

Atenta às movimentações do mercado, principalmente devido ao Covid-19, a BASF realiza, neste ano, a sua feira de negócios no formato digital, intitulada BASF Virtual X. Para respeitar as regras de distanciamento social exigidas pela pandemia, a companhia apostou em um formato inovador, que promete garantir aos visitantes uma experiência semelhante à oferecida no evento presencial. Para participar da programação, que ficará online durante os dias 16 e 17 de novembro, basta fazer o cadastro no portal do evento https://basfvirtualx.com.br/feira-virtual.

Em um ambiente totalmente digital e interativo, os participantes serão recebidos por uma ilustração virtual do presidente da BASF para a América do Sul, Manfredo Rübens. Os visitantes vão poder percorrer o salão, com estandes temáticos em 3D, onde serão atendidos por especialistas, também de forma online, além de participar de uma série de webinars com chats abertos sobre os mais diversos temas.

A Virtual X contará com a palestra de abertura do economista e comentarista de televisão, Ricardo Amorim e com um painel especial do estudioso de Inovação, Economia Digital e Estudos do Futuro, Gil Giardelli. No percurso virtual o visitante encontrará 11 estandes com atendimento online das áreas de negócios da BASF: Soluções para Agricultura, Suvinil, Mobilidade, Nutrição e Saúde, Petróleo e Mineração, Soluções para Plásticos, Coatings & Construction, Embalagens, Home & Personal Care, Soluções para Têxteis e Cyber Week. Especialistas da BASF, de diversos países e convidados de outras companhias, compartilharão conhecimentos em uma ampla programação com cerca de 30 webinars que terão tradução simultânea para o inglês, espanhol e português. “Com essa dinâmica, pretendemos ampliar as possibilidades de negócios e reforçar nossa parceria como fornecedora de soluções e inovações para atender às mais diversas necessidades das indústrias”, explica Manfredo Rübens.

Com um portfólio de mais de 8 mil produtos, que podem ser combinados de diferentes formas para cerca de 60 mil aplicações, a BASF consegue atender aos mais diversos segmentos da economia. “A digitalização tem sido fundamental, permitindo a continuidade, e até acelerando nosso trabalho de desenvolver produtos e soluções inovadoras e sustentáveis juntamente com nossos clientes e parceiros” considera Antonio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF. No evento, também será lançada a Cyber Week, semana promocional de produtos para a indústria que será realizada a partir de 23 de novembro.

Os webinars, de diversos especialistas ligados aos negócios da BASF e a temas da atualidade do mundo dos negócios, terão chat aberto para participação e vão trazer uma abordagem técnica, debates construtivos e de relevância, além de lançamentos da empresa. Como destaque, teremos o Head de Design da BASF para as Américas, Zenon Paul Czornij, falando sobre o estudo que apresenta as Tendências de Cores Automotivas. Representantes da Toyota e Renault e BASF debaterão sobre os rumos da sustentabilidade na indústria automotiva. Haverá ainda um webinar com a Unilever e a Braskem sobre plásticos recicláveis e dois lançamentos inovadores da área de beleza asiática com o expert Francesco Romagnoli, head de Desenvolvimento de Mercado da BASF em Hong Kong. No evento, também será apresentada uma plataforma de comércio digital de soluções para a indústria têxtil e lançado um novo portfólio de ingredientes para controle de deriva com aplicação via drones para formulações de adjuvantes agro.

Guiada pela inovação, a estratégia do negócio em Solução para Agricultura tem proporcionado benefícios para os agricultores e toda a sociedade. Em 2020, foram desenvolvidas ferramentas para complementar o portfólio de agricultura digital, proteção de cultivos e sementes, que serão apresentadas na Virtual X. Com destaque para o mercado de digitalização, a empresa vai reforçar o xarvio™ FIELD MANAGER que contribui com a otimização de recursos nas lavouras de soja. Por outro lado, a plataforma de inovação e empreendedorismo da BASF, o AgroStart, ganhou força não só no Brasil, mas também em importantes países da América Latina que agora poderão acelerar a interação com os empreendedores locais.

Serão também destacadas as soluções de proteção de cultivos, como a que a BASF trouxe para agricultores do Brasil e Peru: um biofungicida com ampla recomendação para uso em frutas e hortaliças. Em sementes, são mais de 30 lançamentos de variedades de soja e algodão e arroz.

“A inovação é um grande diferenciador dos pilares estratégicos da BASF. Somente a área de Solução de Agricultura da BASF investe aproximadamente 900 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de oferecer soluções cada vez mais alinhadas com a necessidade do agricultor. Pensando nisso, até 2030 levaremos ao mercado agrícola da América Latina mais de 180 novas soluções“, ressalta Ademar De Geroni Júnior, vice-presidente de Marketing Regional da Divisão de Solução para Agricultura da BASF na América Latina.

Já a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF, traz para a Virtual X algumas novidades e soluções para que os visitantes consultem e interajam, como: o Suvinil Piso Cimento Queimado, que leva a marca além das cores e a insere no segmento de pisos e revestimentos; e seu estudo de tendências Suvinil Revela 2021, que aponta a cor do ano e as principais paletas que somam 38 tons para inspirar 2021.

Outra plataforma apresentada será o Pintura Virtual, sistema de autoatendimento da Suvinil com navegação por realidade virtual que leva o usuário a uma jornada digital em diversos ambientes de uma casa, como: sala, quarto, cozinha e área externa, permitindo que ele interaja com o seu avatar e aplique diferentes cores e produtos da marca nos móveis e paredes. Esta facilidade foi desenvolvida para tornar a escolha dos consumidores mais fácil, divertida e interativa. Quem quiser experimentar, pode baixar o aplicativo e acessar a ferramenta por meio do site www.suvinil.com.br/pintura-virtual.

“Ser parte da Virtual X, é uma forma de nos manter próximos de nossos públicos. O objetivo principal será auxiliar o consumidor, facilitando sua jornada de pintura e tornando o momento de transformação da casa por meio das cores, em uma experiência ainda mais criativa e autônoma”, explica Wagner Kool, Gerente Sênior de Produtos Digitais na Suvinil.

