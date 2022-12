David Luiz agora é o embaixador da BC.GAME

A BC.GAME anunciou que David Luiz, jogador profissional do Flamengo, tornou-se o embaixador oficial da marca. Como embaixador da marca, David Luiz irá colaborar com a equipe da BC.GAME para promover o cassino e interagir com sua comunidade por meio das mídias sociais e plataformas de streaming.

David Luiz como embaixador da marca BC.GAME

A união entre David Luiz e a BC.GAME não apenas ajudará o cassino a ganhar mais exposição, mas com ele sendo embaixador da BC.GAME e um dos mais famosos jogadores de futebol do Brasil, ele pode ajudar a unir as duas comunidades e aumentar a base de usuários no Brasil.

David Luiz se conectará com a comunidade da BC.GAME por meio das mídias sociais, incluindo o Twitch, uma plataforma de streaming interativa feita para jogos e entretenimento. O jogador compartilhou: “Estou muito feliz por ter fechado essa parceria com a BC.GAME e muito animado com essa colaboração”.

Oportunidade de crescimento da BC.GAME

O Brasil tem visto um aumento no número de jogadores e apostadores online, com muitos optando por jogar em cassinos de cripto por sua excelente facilidade e segurança. A BC.GAME também incluiu recentemente apostas esportivas em seu portfólio de jogos, que também é uma das formas mais populares de jogos de apostas no Brasil.

A parceria é uma excelente oportunidade para a BC.GAME entrar no mercado brasileiro e alcançar uma maior audiência à medida que se expande. Com a entrada do BC.GAME no cenário brasileiro de cassinos e apostas esportivas, os torcedores brasileiros de futebol e entusiastas de apostas esportivas terão mais oportunidades de participar de eventos virtuais de esportes e cassinos, o que inclui oportunidades de apostar nos maiores eventos esportivos do mundo, como a Copa do Mundo da FIFA de 2022.

Coco, o mascote da BC.GAME, disse: “O Brasil dominou 2022 em relação à inovação tecnológica e estrutura regulatória para criptomoedas e iGaming, e a BC.GAME orgulhosamente contribuiu para isso desde que as portas foram abertas. Estamos muito satisfeitos por entrar em 2023 com este anúncio de nossa parceria com David Luiz. Nossos esforços combinados ajudarão a manter essa tendência, com o Brasil no ponto focal para avanços tecnológicos e adoção em massa de criptomoedas. O mundo está assistindo.”

Sobre David Luiz

David Luiz Marinho, também conhecido profissionalmente como David Luiz, é um jogador de futebol profissional de Diadema, Brasil, e atualmente atua pelo Flamengo. Embora o atleta jogue principalmente como zagueiro, ele também é conhecido por assumir outras funções, como meio-campo defensivo ou lateral.

Na temporada 2009-2010, ele foi eleito o Jogador do Ano na Primeira Liga. Ele também foi o vencedor da Bola de Prata no Mundial de Clubes da FIFA em 2012, ganhou duas FA Cups (2011-2012 e 2017-2018 – torneio do campeonato inglês) e ganhou um título da Copa das Confederações da FIFA.

Sobre a BC.GAME

A BC.GAME é uma plataforma online de cassino de criptomoedas que oferece uma ampla variedade de jogos de cassino, cassinos ao vivo e apostas esportivas. Além de integrar as tecnologias da blockchain e de criptomoedas, a BC.GAME é um dos primeiros cassinos a oferecer suporte às Lightning Networks (como Binance Smart Chain, Arbitrum e outras soluções Layer 2), revolucionando ainda mais a indústria de cassinos e da blockchain.

Este ano, a BC.GAME recebeu o título de “Crypto Casino Of The Year” do 2022 Sigma Awards. Também formou parcerias com a Seleção Argentina de Futebol (AFA) e Cloud9.