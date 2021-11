Curso de NR 10 online, vale a pena?

O Certificado Cursos Online abrange todo o conteúdo estabelecido na NR10 conforme definido pelo MTE. A carga horária é a mesma para a aula ou curso NR10 Online, sendo de 40 horas. O currículo do curso online NR10 é o mesmo do curso presencial, a diferença está na forma como o curso é ministrado.

O Certificado Cursos Online contempla todos os conteúdos previstos na NR10 conforme definido pelo MTE. A carga horária será a mesma que um curso presencial, 40 horas. O currículo do curso online NR10 é o mesmo do curso presencial, a diferença está na forma como o curso é ministrado. Comparando os cursos presenciais e o curso NR10 Online, vemos uma grande vantagem no curso Online, pois o treinamento presencial dura 5 dias, por 8 horas consecutivas, totalizando 40 horas .

A NR 10

Definimos a NR10 como sendo uma norma regulamentadora emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que visa garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interagem com a energia elétrica em instalações e serviços. A norma foi publicada pela primeira vez em junho de 1978, o aprimoramento e melhor qualificação dos especialistas através desta norma, todas as alterações e atualizações foram feitas posteriormente nos anos de 1983, 2004, 2016 e 2019. Ela foi criada com a finalidade de melhorar a segurança de profissionais que trabalham de forma direta ou indiretamente dentro da área de energia elétrica.

NR 10, Legislação sobre “Segurança em Sistemas e Serviços Elétricos”, estabelece os requisitos e condições mínimas para implementação de medidas de controle e sistemas preventivos que garantam a segurança e saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente utilizam energia elétrica nos sistemas elétricos e nos Serviços com os quais interagem.

Quais os principais pontos da NR 10?

A NR 10 tem como objetivo garantir a segurança e integridade dos devidos trabalhadores. A norma visa implementar as medidas de controle e de prevenção para os profissionais que vão atuar com os sistemas elétricos e com os serviços nesta área.

Vamos agora ajudá-lo a compreender as etapas mais importantes na aplicação da gestão de segurança nas atividades de construção elétrica:

• Geração

• Transmissão

• Distribuição

• Consumo

Essas etapas incluem:

• Projeto

• Montagem

• Operação de manutenção dos sistemas elétricos

• Obras realizadas no seu entorno

As pessoas ainda têm alguma resistência ao ensino a distância porque têm dúvidas sobre o valor de um curso online. Além de algumas dúvidas, como como funciona esse modo.

Se você não quer parar de estudar em momentos de isolamento social ou está procurando aprender de diferentes maneiras e atualizar seu plano de estudos, veja os benefícios de fazer um curso online:

Custo reduzido para quem busca poupar

Por não ter que fornecer tanta estrutura física, as instituições podem reduzir o valor do curso online sem perder sua qualidade ou ainda oferecer descontos e melhores formas de pagamento.

Assim, é possível investir um valor menor e obter os conhecimentos necessários. Tudo isso sem perder qualidade no ensino.

Possibilidade de assistir às aulas de diferentes dispositivos

Os cursos podem ser realizados em diversos aparelhos, como, por exemplo: computadores e smartphones.

Reserva obrigatória: dependendo do que estiver sendo estudado, pode ser necessário o uso do computador. Porque existe um software que só funciona neste tipo de aparelho.

No entanto, é justamente essa possibilidade de aprender em geral usando smartphones para receber ou enviar os conteúdos das matérias e aulas que é especialmente interessante.

O curso online vai valer a pena pela possibilidade de tirar as dúvidas a qualquer momento

Muitas pessoas se perguntam se o curso online vale a pena, pois durante as aulas podem surgir dúvidas e elas não sabem como responder.

A escola deve fornecer uma maneira de garantir o suporte às solicitações. Senão, o aprendizado não seria algo completo. Em aulas ao vivo ou por e-mail você pode resolver este problema e não deixar problemas pendentes.

Isso porque, mesmo que o professor não transmita totalmente em tempo real, é possível desenvolver os devidos canais de comunicação que visam compartilhar conteúdos e tirar dúvidas dos alunos.

Redução: custos e do tempo de deslocamento

Perde-se tempo em viagens de ida e volta para a aula e esses minutos ou horas poderiam ser mais bem aproveitados para estudo, descanso ou outras atividades. Por não ter que sair de casa, você economiza tempo e qualidade de vida.

Outro ponto é que a viagem custa dinheiro, que seria gasto com transporte e pode ser usado para outros fins. Você pode fazer uma boa economia somando os valores economizados em viagens e no curso como um todo.

