COOP repassa cerca de R$ 173 mil para Federação das APAES-SP

A preocupação com a comunidade está sempre presente no dia a dia da Coop e com a ajuda dos cooperados e clientes, a sua plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem pra Comunidade acaba de repassar para a Federação das APAES-SP (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o valor de R$ 172.628,61, fruto de dois programas sociais.

Um deles refere-se à Revista Coop, que desde agosto de 2010, metade do valor de venda de cada de exemplar (descontados os impostos) é doada para 10 unidades da APAE, instaladas nas comunidades atendidas pela Cooperativa e que envolvem 3 mil assistidos. No segundo trimestre deste ano (abril, maio e junho), o repasse totalizou R$ 73.873,47.

Federação das APAES-SP

Outro programa é o Troco do Bem, o qual sugere a doação de centavos quando o pagamento das compras é feito em dinheiro, seja nas lojas de supermercado ou drogarias. Nesse período, o valor doado foi de R$ 98.755,14. O repasse é trimestral e nos 11 anos de parceria com a Federação das APAES-SP já foram repassados mais de R$ 5 milhões.

Coop Faz Bem

A plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem foi lançada no final de 2020 e segue o compromisso social, propósitos e atributos definidos com a revitalização da marca Coop.

Coop

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br