Como vender nas redes sociais?

Gerencie para fazer mais vendas, promovendo seus produtos através das redes sociais.

Explicamos como escolher as redes sociais para o seu negócio e em que consiste uma estratégia de vendas de sucesso através das redes sociais.

Neste artigo, informamos em quais parâmetros se baseiam para escolher as redes sociais que sua empresa pode aproveitar e como desenvolver uma estratégia de vendas bem-sucedida e aplicação de backlinks para posicionar seu negócio.

Como escolher as redes sociais para vender?

Para tirar o máximo proveito das redes sociais, considere as etapas a seguir e analise cuidadosamente cada uma que você planeja usar.

Analise seu público-alvo

Para escolher as redes sociais do seu negócio e tirar o máximo proveito delas, seu primeiro passo será o seguinte: analise seu público-alvo para o produto ou serviço que você oferece.

Encontre alguns estudos sobre a popularidade de algumas redes sociais entre as pessoas de acordo com dados demográficos como idade ou sexo. Por exemplo, confira essas estatísticas de usuário do TikTok.

Não se esqueça do escopo

Os dados sobre a popularidade de qualquer rede social podem variar de acordo com a região. Portanto, se você oferece seus produtos ou serviços em determinados lugares, tente encontrar informações sobre o alcance potencial das redes sociais que pretende usar em seu negócio.

Considere seu produto ou serviço

Dependendo do tipo de produto ou serviço que você vende, você pode decidir qual será a melhor forma de promovê-lo. Por exemplo, se for um produto visualmente muito marcante, isso pode ser um fator decisivo para o seu potencial comprador, e é por isso que você pode escolher o Instagram ou o Pinterest.

São canais perfeitos para vender roupas, acessórios ou até arte.

O LinkedIn é usado por quem oferece treinamento profissional e o Twitter por quem desenvolve e vende diferentes aplicativos. Você pode usar o YouTube para mostrar e explicar como seu aplicativo, produto ou serviço funciona.

Por sua vez, o TikTok permite que você faça o mesmo, mas em menos tempo, não ignore, não é mais uma rede para adolescentes e, por exemplo, os fabricantes de roupas a usam para promover seus produtos escolhendo modelos com a melhor pose sozinha para apresentação de seus produtos, porque o que viraliza no TikTok vende muito rapidamente.

Facebook e WhatsApp são as redes mais universais: são usadas para qualquer produto ou serviço. É por isso que você pode adicioná-los à sua lista, não importa o que você vende.

Estude onde está sua concorrência

Outro método para escolher as redes sociais que são melhores para o seu negócio é estudar as marcas que também estão no seu nicho de negócios. Faça uma lista de empresas ou empreendedores que vendem os mesmos produtos ou serviços que você e estude suas redes sociais: onde estão presentes, que tipo de conteúdo utilizam, como interagem com seus seguidores etc.

Esse tipo de pesquisa tem uma desvantagem: se você copiar apenas o que seus concorrentes fazem, será muito difícil você se destacar e se tornar o número um, mas é um bom passo para começar sua presença nas redes sociais se você ainda não usou antes, o senso de negócios.

Como criar uma estratégia de vendas nas redes sociais?

Produza conteúdo relevante e de alta qualidade

Antes de criar os vídeos e fotos para divulgar seu produto ou serviço, dê dois passos para trás e conheça os parâmetros técnicos para cada tipo de postagem.

Por exemplo, se você usa o Instagram para promoção, pense nos tamanhos das fotos antes de tirá-las e defina sua câmera para a resolução 1080×1080 px. Ou pelo contrário, se você preparar uma história, escolha a resolução de 1080×1920 px.

Você também pode usar várias ferramentas para editar as fotos e vídeos, por exemplo, Canva e Animoto. Eles têm ampla funcionalidade gratuita e também oferecem opções pagas avançadas.

Aproveite ao máximo as mídias sociais para vender

Na hora de escolher as redes sociais pelas quais você quer vender, pesquise todas as opções e formatos que elas oferecem. Se você pretende vender no Instagram, por exemplo, faça uma matriz dos tipos de conteúdo. Certifique-se de não esquecer nenhum deles: agende seu feed, salve destaques, publique histórias, conecte-se usando o Instagram Live.

Utilize sempre que seja prudente os inquéritos, perguntas e outros rótulos integrados na mesma aplicação. Não perca nenhuma chance de estimular seus assinantes a interagir com suas publicações.

Dê algo aos seus seguidores antes de vender

Mesmo que seu principal objetivo seja vender nas redes sociais, se você começar com uma promoção agressiva de seus produtos ou serviços, não conseguirá nada. Você pode pensar nisso como um código de bom tom: ofereça valor antes de vender. Além disso, as redes sociais servem para estabelecer relacionamentos bastante profundos com seus clientes ou leads.

Claro que você quer vender, mas é mais fácil vender para um público fiel do que para pessoas que não o conhecem. Conquiste a fidelidade de seus seguidores passo a passo e ganhando a confiança deles, você facilitará o processo de vendas através das redes sociais.

Analise sua atividade e a resposta do público

Para isso, você pode usar a análise já integrada das redes sociais. Dessa forma, você poderá ver a dinâmica da interação do seu público e entender em que tipo de postagens ou informações seus seguidores estão interessados.

Se você basear seu plano de conteúdo em análises obtidas regularmente, precisará de menos tempo para aumentar a comunidade que está se formando em torno de seus negócios. Com dados sobre quando seus assinantes são os mais ativos e quais tipos de postagens eles reagem melhor, você pode aumentar suas vendas nas mídias sociais.

Imagem de Pete Linforth por Pixabay