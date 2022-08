Comgás comemora 150 anos com campanha de mídia institucional

Ação no mês de aniversário se alia a outras iniciativas, como a promoção inédita de conta grátis, uma ação social, o lançamento de um programa de aceleração de carreiras para mulheres com idade acima dos 40 anos e uma websérie que aborda a cultura, história e curiosidades da empresa

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, comemorou 150 anos no último dia 28 de agosto e, para celebrar o momento histórico, a empresa preparou uma campanha de mídia institucional que contempla anúncio para TV e mídias impressa e eletrônica, peças de redes sociais e mobiliário urbano. A veiculação dos conteúdos será entre 22 de agosto e 14 de outubro.

Antonio Simões, CEO da empresa

A partir do mote “Já parou para pensar como o futuro acontece?”, a campanha é estrelada por colaboradores e trata da jornada de evolução da companhia, que hoje entrega serviços e soluções energéticas para mais de 2 milhões de clientes. “Nossa história mostra que, mais do que proporcionar conforto, praticidade e segurança aos nossos clientes, a Comgás potencializa o desenvolvimento de negócios e das cidades. Continuaremos inovando para oferecer fontes de energia cada vez mais limpas e eficientes”, afirma Antonio Simões, CEO da empresa.

Comgás

A Comgás foi criada em 1872 com o nome de São Paulo Gas Company, após autorização do Império para exploração da concessão dos serviços públicos de iluminação de São Paulo, com a rubrica de Dom Pedro II. A companhia foi então nacionalizada em 1959 e privatizada em 1999, quando tinha uma base de 300 mil clientes e 2.600 km de rede de distribuição. Hoje são 2,2 milhões de clientes e mais de 20 mil km de rede, distribuídos por 94 municípios do Estado de São Paulo.

Outras iniciativas dos 150 anos

Para seus mais de 2 milhões de clientes, a empresa lançou – também neste mês – uma promoção inédita. Até o dia 31/8, os consumidores poderão concorrer a milhares de contas de gás grátis por um mês e centenas por até um ano. Para participar, é preciso atualizar o cadastro no site Comgás Virtual (www.virtual.comgas.com.br/promo150anos) e, para aumentar as chances de ganhar, o cliente só precisa ativar a fatura por e-mail ou débito automático. Os detalhes e condições da promoção podem ser consultados no regulamento, disponível no site www.virtual.comgas.com.br/promo150anos ou pelo chat online da Comgás. A promoção é autorizada pelo SEAE/ME, através dos certificados de número 04.021001/2022 e 05.021169/2022.

Em parceria com o Chef Aprendiz, projeto social que usa a gastronomia para desenvolver jovens de situação de vulnerabilidade social, a empresa realizou a doação de 6 toneladas de alimentos para diferentes comunidades. Em setembro, haverá também um jantar para 150 convidados, preparado pelos jovens que estão atualmente em formação no projeto e que poderão, além de aprender novas receitas com chefs renomados, participar do serviço e vivenciar a dinâmica real do cotidiano de um restaurante. O menu contará com receitas italianas, do restaurante Casa Santo Antonio, e brasileiras, do restaurante Balaio, do chef Rodrigo Oliveira.

Com o objetivo de construir uma geração futura de liderança igualitária, além de um ambiente mais colaborativo e inclusivo na intersecção de gerações, a Comgás lançou um programa de aceleração de carreiras para mulheres com idade acima dos 40 anos, voltado para mulheres cis ou transgênero que buscam uma recolocação no mercado de trabalho, estejam em um momento de transição de carreira, sejam elas mães ou não, e que almejem se desenvolver para uma posição de liderança. As candidatas interessadas podem se inscrever pelo site www.mulheresdetalentocomgas.com.br entre os dias 19 de agosto e 23 de setembro.

Em suas redes sociais, a companhia lançou também uma websérie que trata da cultura, história, curiosidades e impactos da Comgás, especialmente para as pessoas, sejam colaboradores, parceiros ou clientes. Serão quatro episódios, e no primeiro, já lançado em 16/8, colaboradores falam sobre segurança, experiência do cliente, eficiência operacional e sustentabilidade.

Para assistir o vídeo, acesse: https://vimeo.com/mariposafilmes/review/738698317/3bc4371a15