CNN faz cobertura especial das eleições municipais com 20 horas ao vivo

Depois da cobertura histórica das eleições americanas, chegou a hora da CNN nas eleições brasileiras.

A partir das 6h do próximo domingo, dia 15, os âncoras Márcio Gomes, Daniela Lima, Glória Vanique, Rafael Colombo, Elisa Veck, Luciana Barreto, Phelipe Siani, Marcela Rahal, Carla Vilhena, Tais Lopes, Muriel Porfiro, Carol Nogueira e Daniel Adjuto; os analistas políticos do canal e repórteres espalhados pelas principais cidades do país levam ao ar uma cobertura especial com 20 horas de programação ao vivo – destacando os bastidores, os detalhes das votações em todo o Brasil, a abertura das urnas, apuração e os resultados finais.

E, caso seja confirmado o segundo turno, a CNN será o primeiro canal da TV por assinatura do Brasil a realizar os primeiros debates com os finalistas das duas maiores cidades do país – sempre no horário nobre do jornalismo brasileiro, às 20h.

Na segunda-feira, dia 16, o canal exibe o confronto em São Paulo com mediação de Monalisa Perrone. Na próxima terça-feira, dia 17, o duelo no Rio de Janeiro contará com a mediação de Carol Nogueira.

Programação especial na cobertura das eleições municipais:

DOMINGO, dia 15/11

06h00 às 11h00 – CNN NOVO DIA ESPECIAL – ELEIÇÕES

Com Rafael Colombo, Elisa Veck e Luciana Barreto

11h00 às 13h00 – LIVE CNN ESPECIAL – ELEIÇÕES

Com Phelipe Siani e Marcela Rahal

13h00 às 16h00 – VISÃO CNN ESPECIAL – ELEIÇÕES

Com Carla Vilhena e Tais Lopes

16h00 às 22h30 – CNN ELEIÇÕES 2020

Com Márcio Gomes, Daniela Lima e Glória Vanique

22h30 à 00h00 – JORNAL DA CNN ESPECIAL – ELEIÇÕES

Com Carol Nogueira e Daniel Adjuto

00h00 às 02h00 – AGORA CNN ESPECIAL – ELEIÇÕES

Com Muriel Porfiro

SEGUNDA-FEIRA, dia 16/11

18h00 – CNN Prime Time, com Márcio Gomes

20h00 – Debate São Paulo – com Monalisa Perrone

22h00 – Expresso CNN, com Daniel Adjuto

22h45 – Jornal da CNN, com Willian Waack e Carol Nogueira

00h00 – Realidade CNN, com Luciana Barreto

TERÇA-FEIRA, dia 17/11

18h00 – CNN Prime Time, com Márcio Gomes

20h00 – Debate Rio de Janeiro – com Carol Nogueira

22h00 – Expresso CNN, com Daniel Adjuto

22h45 – Jornal da CNN, com Willian Waack

00h00 – Realidade CNN, com Luciana Barreto

CNN Brasil

A CNN Brasil é conduzida pelo grupo brasileiro de mídia NovusMídia, conforme acordo de licenciamento de marca estabelecido com a CNN International Commercial (CNNIC), que abrange o acesso a certas propriedades, incluindo conteúdo da CNN International. O canal de notícias 24 horas está disponível desde o dia 15 de março de 2020 para assinantes da TV paga, no canal 577, e também nas plataformas digitais.

Em setembro de 2020 lançou a CNN Rádio, em parceria com a Rede Transamérica, para levar conteúdo jornalístico para 196 cidades brasileiras, com alcance potencial de 55 milhões de ouvintes.

Em outubro do mesmo ano criou uma nova unidade de negócios dentro de sua estrutura: a CNN Eventos. Seguindo o modelo consolidado realizado pela CNN americana, o projeto vai realizar fóruns, summits e debates para diversos segmentos do mercado.

www.cnnbrasil.com.br