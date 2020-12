Cesta de natal é cara?

Com o final do ano chegando, chega o tão esperado momento de presentear seus funcionários ou até mesmo entes queridos com uma cesta de natal. Essa é uma forma de agradecer pela colaboração e parceria que você recebeu durante todo o ano.

No entanto, muitas empresas deixam de fazer esse gesto por não terem noção de quanto custa uma cesta de natal com os itens básicos, e muitas vezes, também não sabem o que precisa ter dentro delas.

Para te ajudar nessa missão, selecionamos tudo o que você precisa saber sobre o preço da cesta de natal para empresas. Continue lendo e saiba como agradecer seus funcionários no final do ano!





Qual o valor de uma cesta de natal?

De acordo com um levantamento realizado pelo Índice Preços ao Consumidor (IPC) no ano de 2019, a cesta de Natal — com itens básicos como panetones e chocotones, espumantes e outros —, teve um acréscimo de 3,19% comparado ao ano anterior (2018).

Caso você esteja acostumado a fazer compras em mercearia, sem dúvidas você notou o aumento do preço de todos os alimentos, logo, as cestas de natal em 2020 não serão muito baratas para serem produzidas, uma péssima notícia!

No entanto, felizmente é possível encontrar e fazer diferentes tamanhos e modelos de cesta, assim, você pode escolher um tipo de acordo com suas necessidades e condições financeiras!

O preço pode variar muito, é possível gastar um pouco menos de R$ 100 em cestas simples, e de R$ 100 a R$ 250 reais em cestas mais elaboradas e com mais produtos para seus colaboradores.

Como montar cesta de natal para funcionários?

Caso você opte por fazer suas próprias cestas de natal, você não pode esquecer dos itens básicos e clássicos que devem ter na cesta. Confira nossa seleção de alimentos natalinos:

Panetone e/ou chocotone;

Frutas cristalizadas;

Peça de queijo ;

; Chocolates;

Biscoitos;

Champagne ou espumante;

Mimos de sua preferência.

Montar ou encomendar cestas de natal?

Depende! Caso você consiga facilmente os produtos que precisa ter em uma cesta de natal, opte por fazer suas próprias cestas para os funcionários. Caso você trabalhe em um supermercado, por exemplo, é muito simples encontrar os itens essenciais como panetones e chocotones.

Entretanto, contar com empresas especializadas em cestas básicas e de natal pode ser muito econômico para você. Portanto, faça suas contas e escolha a melhor opção!

Imagem de Cestas De Navidad Cestas y Lotes por Pixabay