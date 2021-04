Básico para Todos: Carrefour vende produtos essenciais com preços até 30% mais baixos

Com o avanço da pandemia, que vem afetando diretamente a renda e a alimentação de milhares de brasileiros, o Carrefour passa a oferecer a partir de hoje, 16, uma lista de produtos essenciais que serão vendidos a preços mais baixos em todos os hipermercados da rede e em várias unidades de supermercado. Isso significa que ficará muito mais barato para o cliente que precisa adquirir alguma mercadoria de necessidade básica e que está com sua renda comprometida. A economia em alguns produtos chega a até 30%.

“Básico para Todos”

Trazendo o selo “Básico para Todos”, a lista contempla 11 produtos essenciais para a despensa dos brasileiros: arroz, feijão, açúcar, leite, café, óleo de soja, batata monalisa, banana nanica, coxa com sobrecoxa de frango congelada, costela bovina congelada e bandeja com 12 ovos brancos grandes. Os produtos podem ser adquiridos em todos os 100 hipermercados da rede e em algumas unidades do Carrefour Bairro, espalhados por várias cidades do Brasil. Os clientes podem consultar as lojas participantes em www.carrefour.com.br/estamos-aqui-por-voce

“O Carrefour tem hoje um papel essencial na ajuda do combate à fome no Brasil. Sabemos que muitas pessoas foram extremamente afetadas pela pandemia e, por isso, decidimos oferecer essa facilidade para os nossos clientes, que precisam ter acesso a estes alimentos e com o menor preço possível”, diz Joaquim Sousa, diretor comercial do Carrefour Brasil.

Os preços destes produtos permanecerão reduzidos durante todo o mês de abril. É importante ressaltar que, para que todos possam ter acesso aos produtos, em algumas lojas poderá haver limitação da quantidade de itens por pessoa.

Carrefour

Pioneira com o formato de hipermercado no Brasil desde 1975, a rede Carrefour é líder no varejo alimentar do País, possuindo uma operação com 485 pontos de vendas presentes em 13 estados, além do Distrito Federal. Suas lojas são projetadas para atender as mais diversas necessidades do cliente por meio dos formatos Carrefour (hipermercado), Carrefour Bairro e Carrefour Market (supermercado), Carrefour Express (varejo de proximidade), Drogaria Carrefour, Posto de Combustível Carrefour, além do Carrefour.com (e-commerce) que concentra produtos alimentares e não-alimentares de sortimento próprio e uma rede com mais de 3 mil vendedores em seu marketplace. Para ampliar sua presença online, o aplicativo Meu Carrefour ainda conecta os clientes a um ecossistema integrado cheio de benefícios, facilitando o seu dia a dia com diferentes funcionalidades, além de ofertar produtos e serviços a preços atrativos.

Empresa integrante do Grupo Carrefour Brasil, a rede Carrefour, com mais de 42 mil colaboradores, faturou R$ 22,9 bilhões no País em 2020, se destacando por suas iniciativas com foco em democratizar a alimentação saudável para todos os brasileiros, em garantir a qualidade da experiência de compra de seus consumidores e pelo intenso movimento de omnicanalidade e transformação digital de seus canais.