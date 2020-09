Assaí Atacadista abre inscrições para premiação de micro e pequenos empreendedores do setor alimentício

A próxima edição do Prêmio Academia Assaí Bons Negócios está com inscrições abertas a partir do dia 27 de agosto. A premiação é uma iniciativa da Academia Assaí Bons Negócios, programa desenvolvido pelo atacadista Assaí, por meio do Instituto GPA, que tem o objetivo de apoiar os micros e pequenos empreendedores de todo o Brasil, desenvolvendo competências de gestão e compartilhando conhecimentos específicos do setor para que aprimorem ainda mais os seus negócios. Neste ano, devido ao cenário de pandemia de Covid-19, a premiação foi reformulada para auxiliar e apoiar ainda mais esses empreendedores na gestão de seus negócios. Com isso, além de aumentar em 10 vezes o número de premiados, o apoio oferecido passou a ser de três meses.

“Devido ao sucesso e a participação no Prêmio, quero incrementar ainda mais o cardápio, atrair mais clientes e inovar no modo de empreender para profissionalizar cada vez mais a Nápolis Cake. Com o prêmio, comprei uma panela de mexer recheios para facilitar e aumentar minha produção e um datador, para colocar fabricação e validade nos produtos e estoque de materiais e embalagens.” conta, Barbara Napolitano Caxias, proprietária da Nápolis Cake, uma das vencedoras do Prêmio Academia Assaí Bons Negócios 2019 na categoria Vendedor Ambulante

“Superando Desafios”

O prêmio é destinado aos empreendedores do setor de alimentos que moram em qualquer região do Brasil, que já tenham o seu próprio negócio (formalizado ou não) e que se encaixam em pelo menos uma das três categorias propostas: ponto de venda fixo, vendedor ambulante e vendas por encomendas. É necessário ser maior de 18 anos, trabalhar por conta própria, e obter um certificado do curso online e gratuito “Superando Desafios”, desenvolvido pela Academia Assaí Bons Negócios (www.academiaassai.com.br), que busca trazer conhecimento para gestão financeira dos negócios em períodos de crise.

Assaí Atacadista

As inscrições estão abertas até 27 de setembro e poderão ser realizadas através do site www.academiaassai.com.br/premio. A premiação será distribuída em três fases: a primeira conta com a seleção de 150 ganhadores, sendo 30 de cada região do país e 10 de cada categoria. Já a segunda conta com 15 destaques, sendo 3 por região e categoria que irão a voto popular para garantir o vencedor final.

O prêmio é promovido desde 2018 e foi criado como uma forma de reconhecer, capacitar e premiar microempreendedores do setor de alimentos que vendem por encomendas, tenham um ponto fixo e são vendedores ambulantes de todo o Brasil.

Marly Lopes, diretora de Marketing e Sustentabilidade do Assaí

“Há três anos promovemos o Prêmio Academia Assaí com o objetivo de apoiar microempreendedores em todo o país e, na edição deste ano, optamos por ampliar ainda mais esse auxílio e impactar positivamente mais pessoas em meio a pandemia da Covid-19. Até a edição passada eram 15 vencedores e, nessa edição, ampliamos para 150 empreendedores premiados já na primeira etapa. Assim, buscamos contribuir e fomentar cada vez mais negócios locais”, conta Marly Lopes, diretora de Marketing e Sustentabilidade do Assaí.

Susy Yoshimura, diretora do Instituto GPA

“O Instituto GPA é o braço social da companhia e, com apoio de nossas bandeiras, buscamos provocar transformações na sociedade e estabelecer relacionamentos cada vez mais próximos e virtuosos entre sociedade, parceiros, clientes, colaboradores e instituições parceiras. É o caso do Prêmio Academia Assaí Bons Negócios que, esse ano, além de se adequar ao contexto atual, irá premiar empreendedores de todas as regiões brasileiras, independentemente se temos ou não lojas na região”, Susy Yoshimura, diretora do Instituto GPA.

Prêmio Academia Assaí Bons Negócios

Período de inscrição: de 27 de agosto a 27 de setembro

Link para inscrição: www.academiaassai.com.br/premio