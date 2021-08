Air Europa está otimista com a abertura da Espanha para turistas vacinados brasileiros

O Governo da Espanha reabriu no dia 24 de agosto suas fronteiras aos turistas do Brasil vacinados contra o coronavírus. Estão aptos a entrar na Espanha os brasileiros vacinados com as duas doses dos imunizantes disponíveis no Brasil, incluindo a Coronavac.

A medida foi anunciada após os espanhóis revisarem a regulamentação que proibia os brasileiros de adentrarem ao país. Com a nova determinação, a companhia aérea espanhola Air Europa estuda como a oferta atual de voos pode atender esta nova demanda. De acordo com o Gerente Geral da Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero, a flexibilização da Espanha é positiva e a empresa acredita que isso terá um impacto significativo na venda de passagens na rota entre o Brasil e a Espanha. “Os demais países da Europa também estão liberando gradativamente a entrada de turistas vacinados. A permissão de viajantes brasileiros é um grande passo para a retomada das viagens aéreas e do turismo como um todo. Como muitas pessoas ficaram sem viajar no último ano por conta da pandemia, a expectativa é receber uma demanda expressiva de passageiros, que aguardavam ansiosamente pela abertura das fronteiras para poder aproveitar outros destinos fora do Brasil.

Espanha

Atualmente, devido à pandemia, a empresa está operando no Brasil com três frequências semanais, conectando São Paulo a Madrid. A Espanha é o quarto país na Europa, dentro dos destinos operados pela Air Europa, a abrir suas fronteiras para passageiros brasileiros vacinados, os demais são: França, Suíça e Alemanha.

Para garantir tranquilidade aos passageiros durante os voos, a Air Europa implantou diversos protocolos de segurança contra o coronavírus. A redução dos pontos de contato na cabine, maior espaçamento entre passageiros e uso obrigatório de máscara são alguns deles. A empresa também investiu em tecnologia, com o desenvolvimento de um novo site e APP, para facilitar o processo de check-in virtual. Mais informações sobre os protocolos e voos podem ser conferidos no site: www.aireuropa.com

Para os viajantes que desejam aproveitar a flexibilização europeia, a Air Europa disponibiliza tarifas competitivas a partir de diferentes cidades de Brasil, tanto na classe econômica quanto na executiva, voando em modernos Boeing 787. No incentivo ao fluxo das viagens, a empresa também está parcelando seus bilhetes em até 10 vezes sem juros, e com flexibilidade em caso de alterações

Para mais informações sobre a “Flexibilização das condições de entrada na Espanha” e​Condições aplicáveis​​a partir do dia 24 de agosto de 2021. no seguinte link da Embaixada de Espanha:

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRASILIA/pt/Noticias/Pages/Articulos/20210823_NOT1.aspx

Air Europa

A Air Europa é membro da aliança SkyTeam, formada por 19 companhias aéreas que, por 19 anos, trabalharam juntas como uma grande rede global atendendo a mais de 630 milhões de passageiros por ano. A frota da Air Europa é uma das mais modernas do continente. É composta por mais de 50 aeronaves com idade média não superior a 4 anos. A empresa faz parte do Grupo Globalia e é líder em processos de preservação ambiental. Em 2018, a organização ambiental alemã Atmosfair classificou a Air Europa, com base na eficiência climática, como a companhia aérea de rede europeia mais eficiente.