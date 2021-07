Startup cria alternativa rápida, barata e segura para obtenção de crédito

A economia do Brasil e do mundo vem sentindo o impacto causado pela pandemia do coronavírus. Empresários e consumidores tentam sobreviver diante de tantas dificuldades. Recorrer ao crédito no mercado é uma das alternativas, entretanto, há as dificuldades naturais desses processos e que ficaram acentuadas com as condições impostas pelo momento que o mundo passa.

Os juros aplicados nessas operações se mostram como um dos principais obstáculos. Conforme divulgado pelo Banco Central em abril deste ano, as taxas de juros cobradas pelos bancos, ficaram no patamar médio de 9,70% ao mês, para o cheque especial, 12,50% no cartão de crédito e 6,70% para o crédito pessoal não-consignado.

Para muita gente, a solução é buscar empréstimos para pagar as contas ou para investir em seu negócio que com a crise acabou sendo afetado. Além dos altos índices de juros, ainda esbarramos em outro problema as exigências, a burocracia na hora de solicitar o empréstimo, consultas em Órgãos de Proteção ao Crédito, o tempo excessivo na liberação do valor e ainda muitas vezes é necessário dar algum bem como garantia.

Pensando em uma alternativa simples, menos burocrática, mais rápida e mais barata para o mercado de crédito, empreendedores de São José dos Campos (interior de São Paulo), lançaram no mercado a NacionalPix, uma startup da área financeira (fintech) que traz um produto inovador e eficaz para quem precisa de crédito rápido, seguro e o melhor de tudo: com a menor taxa do mercado, 1,98% ao mês para pagamento em 18x.

O sistema da Nacional Pix é simples: qualquer pessoa que tenha limite disponível no cartão de crédito pode transforma-lo em dinheiro em apenas um dia útil, com várias vantagens. A primeira é que não tem burocracia, já que basta o cartão de crédito e o limite disponível para converter em dinheiro, a segunda é acessibilidade do crédito já que não é efetivado nenhum tipo de consulta ao SPC, Serasa, Score ou qualquer tipo de análise de crédito, a terceira é a liberação patrimonial já que não é necessário alienar ou dar nenhum bem como garantia a quarta é a agilidade de obtenção do dinheiro já que o valor solicitado é recebido no próximo dia útil e a quinta é a oportunidade de um ótimo negócio já que tudo isso é oferecido com os menores juros do mercado.

Segundo Jose Godinho um dos fundadores, é a taxa mais baixa do mercado: 1,98% contra os 12% praticado pelas operadoras de cartão. Além disso, a segurança da operação é inquestionável, já que nenhum dado é compartilhado na transação. Outra vantagem é de poder sacar o limite total do seu cartão, já que os bancos permitem apenas o saque de 30% do valor total, afirma.

NacionalPix

“É um produto seguro, inovador, rápido, sem burocracia e barato. A NacionalPix é uma empresa do Grupo Lloyds que está no mercado há 33 anos. É um modelo que pode mudar a maneira de se obter crédito pessoal”, afirma o sócio proprietário José Godinho.

Imagem de Credit Commerce por Pixabay