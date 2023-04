7 dicas para conseguir comprar online mais barato!

Você costuma fazer compras online? Sabia que tem como conseguir comprar online mais barato? Quer saber como? Continue lendo!

Não é novidade que o e-commerce vem crescendo muito nos últimos anos em todo o mundo, tanto pelo maior acesso à internet, o aumento da confiança do consumidor, praticidade, mais variedade, preços mais baixos, facilidade, enfim, motivos para optar fazer compras online não faltam.

Mas, sem dúvida, e estudos recentes comprovam, o crescimento do e-commerce foi especialmente acelerado no início da pandemia do COVID-19, em 2020, quando o distanciamento social levou a uma maior demanda por compras online e, desde então, não parou mais de crescer.

E a tendência é que o e-commerce continue crescendo nos próximos anos, à medida que mais consumidores adotam essa forma de compras e mais empresas se adaptam ao ambiente digital.

Como comprar online mais barato

Mas, apesar das vantagens em comprar online, o fato é que todo mundo quer sempre poder economizar mais. A boa notícia é que existem dicas que podem lhe ajudar a obter o melhor preço possível nas suas compras online. Confira abaixo algumas dicas:

1. Compare preços

Antes de realizar qualquer compra online, nunca deixe de comparar preços em diferentes lojas para garantir que você está obtendo o melhor preço possível, e nunca deixe de considerar o valor final, com o frete incluído.

2. Use cupons de desconto

Atualmente, a maioria das lojas está trabalhando com cupom de descontos, códigos de desconto que você pode usar no checkout para economizar dinheiro, sem dúvida, uma importante estratégia de marketing. Sem falar que já existe uma enorme variedade de plataformas de cupons de descontos, como Eu amo Cupons, por exemplo, entre muitas outras, voltadas a oferecer descontos em diferentes produtos. Por isso, vale pesquisar se determinado produto ou loja oferece cupons de desconto, antes de fazer uma compra.

3. Aproveite as ofertas do dia

Muitas lojas online oferecem ofertas do dia ou ofertas especiais que duram apenas algumas horas. Por isso, fique de olho nas redes sociais das lojas para aproveitar essas ofertas e economizar ainda mais.

4. Inscreva-se em newsletters

Muitas lojas online oferecem descontos exclusivos para assinantes de suas newsletters, por isso, procure se inscrever nas newsletters das lojas que você mais compra para receber ofertas especiais por e-mail.

5. Compre em dias de promoção

Hoje é muito comum as lojas online oferecerem descontos em dias de promoção, como a Black Friday, Cyber Monday e Dia do Consumidor. Por isso, uma das dicas é planejar suas compras com antecedência para aproveitar essas promoções.

6. Use programas de fidelidade

Outra dica é aderir aos programas de fidelidade que muitas lojas oferecem, os quais permitem acumular pontos que podem ser trocados por descontos ou outros benefícios. Por isso, vale verificar se a loja que você está comprando tem um programa de fidelidade e aproveite os benefícios.

7. Aproveite frete grátis

Os fretes costumam encarecer muito as compras, por isso, a dica é planejar suas compras e apostar em lojas que oferecem frete grátis para compras acima de um determinado valor.

E é isso, comprar online é muito prático e vantajoso em vários aspectos, no entanto, é importante estar ciente dos riscos e tomar medidas de segurança ao comprar online, como verificar a reputação da loja, ou vendedor, ler as avaliações dos clientes, verificar as políticas de devolução e garantia, e utilizar formas de pagamento seguras, que são algumas das precauções que se pode tomar para minimizar os riscos.

No mais, comprar online, sem dúvida, pode ser uma ótima forma de economizar, basta seguir essas dicas e tomar os devidos cuidados.

https://br.freepik.com/fotos-gratis/jovem-mulher-sorridente-sentado-dentro-de-casa-usando-o-computador-portatil_7728999.htm#query=compras%20online&position=6&from_view=search&track=ais