5 coisas para se fazer em São José dos Campos pós crise da Covid-19

São José dos Campos é uma cidade fascinante. Afinal de contas, ela consegue reunir, ao mesmo tempo, tradição, lindas paisagens, cultura e tecnologia. Portanto, é um ótimo lugar para passear pós crise Covid-19.

Abaixo, listamos 5 lugares para conhecer na cidade, e que não podem faltar no seu roteiro de viagem. Confira!

1 – Parque Municipal Roberto Burle Marx (Parque da Cidade)

O Parque da Cidade está localizado em uma área que pertencia à Fazenda da Tecelagem Parayba. E ocupa, hoje em dia, uma área de mais de 960 mil m². O local conta com obras arquitetônicas de Rino Levi. Além disso, o tratamento paisagístico ficou por conta de Roberto Burle Marx.

Com isso, originou-se uma das obras de arquitetura mais modernas do país. O que concedeu ao Parque o reconhecimento internacional.

O Parque da Cidade conta com locais para a realização de eventos, pista de caminhada, e muito mais. O local funciona todos os dias, de 06 às 18 horas. E está localizado no seguinte endereço: Rua Olivo Gomes, 100, em Santana. O telefone é (12) 3921-9382

2 – Parque Santos Dumont

Esse parque foi inaugurado no dia 23 de outubro, do ano de 1971. Ocupa uma área de mais de 46 mil m², e situa-se no centro da cidade. O local oferece uma linda área de lazer, com muito verde para os visitantes. Além de equipamentos de ginástica, pista para caminhada, pista de skate, quiosque com churrasqueira e playground.

Sem contar no lindo jardim japonês, e também no lago para a criação de aves e de peixes, que é indicado para todas as idades.

O local funciona todos os dias, de 04 às 22 horas. E das 07 às 16:45 horas para as demais atividades. O Parque Santos Dumont localiza-se na Rua Engenheiro Prudente Meirelles de Moraes, nº 1000, na Vila AdyAna. O telefone é: (12) 3921-7066.

3 – Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra foi inaugurado no ano de 2007. Localizado na Capela Nossa Senhora Aparecida, ele conta com um acervo que integra oratórios, paramentos, livros religiosos, imagens, bandeiras de procissão, além de muitas outras peças antigas, que datam do séc. XVIII até o séc. XX, cujas confecções são atribuídas aos artistas locais, do Vale do Paraíba, e da região.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 17 horas. E no sábado, das 08 às 12 horas. Está situado na Travessa Chico Luiz, 67, no Centro.

4 – Museu do Folclore

Espaço cultural, que pertence à Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR), cuja gestão é de responsabilidade do Centro de Estudos da Cultura Popular (CECP), após ser firmado um convênio entre ambos.

O visitante que quiser conhecer a biblioteca, a brinquedoteca e a exposição permanente não precisa pagar nada por isso.

5 – Mirante do Banhado

Esse local é considerado como principal cartão postal da cidade. Ele possui uma imensa área verde, que oferece ao visitante uma beleza sem igual, ideal para apreciar o lindo pôr-do-sol.

O local está situado na Avenida Anchieta, no Centro.

Um Pouco Mais de São José dos Campos

São José dos Campos está localizada na região do Vale do Paraíba em São Paulo e faz parte da bacia hidrográfica da Paraíba do Sul. Próximo a ela possui a Usina Hidrelétrica que está localizada no Rio Jaguari, entre São José dos Campos e a cidade de Jacareí, serve como estudos para estudantes locais e abastecimentos de várias cidades e municípios vizinhos.

No mais, uma cidade bela e com grande potencial de ser mais turística e com seu Rio que corta transversalmente o município, e ao longo se apresenta com maior afluentes do volume de água, além da famosa Cachoeira Pedro David com águas claras e visíveis, sendo perfeito para turistas e aventureiros.

Esses são apenas alguns dos principais pontos turísticos de São José dos Campos, para você conhecer pós crise da Covid-19. Há ainda muitas outras atrações na cidade, que vale muito à pena visitar.