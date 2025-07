Veja os tipos de consórcio para adquirir bens ou serviços

Os diferentes tipos de consórcios bateram recordes no mercado nacional, alcançando mais de 9,5 milhões de participantes ativos apenas no primeiro trimestre de 2023.

Ainda segundo a ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios), o volume de créditos disponibilizados subiu mais de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Essa alta nos números mostra que muitas pessoas veem o consórcio não apenas como um investimento, mas como uma maneira de realizar os sonhos.

Apesar de dois tipos já estarem mais popularizados – o de casas e de carros – você sabia que é possível comprar com carta de crédito muito mais?

Contudo, para ter certeza se o consórcio é, realmente, a melhor alternativa para você, neste conteúdo falaremos sobre o conceito e como funciona, para, então, apresentar os principais tipos. Quer saber mais? Então, continue a leitura!

O que é um consórcio consórcio?

O consórcio é uma forma de compra em que um grupo de pessoas se reúne para formar uma poupança comum a todos. Mensalmente, todos os participantes contribuem com um determinado valor, que foi determinado previamente, para um fundo comum.

Ou seja, é uma alternativa para quem deseja adquirir bens ou serviços que normalmente possuem valores elevados, mas que não tem condições de pagá-los à vista.

Por isso, falamos que é uma espécie de autofinanciamento. O que significa que as pessoas reunidas naquele grupo irão poupar de maneira colaborativa para que todos consigam obter os recursos necessários para a compra do que é desejado.

Como funciona um consórcio?

Os participantes podem ser contemplados de duas maneiras: por meio de sorteios regulares, nos quais todos têm chances iguais de serem contemplados.

Ou, por meio de lances, em que os consorciados oferecem um valor adicional na tentativa de antecipar a contemplação.

Uma vez contemplado, a pessoa recebe o valor correspondente ao crédito contratado, que pode ser utilizado para a compra do bem desejado.

Portanto, o consórcio é uma alternativa para aqueles que desejam adquirir um bem ou serviço de forma programada, sem a necessidade de pagamento de juros (apenas taxas que já estão incluídas na parcela desde no início), com a vantagem de ser um método mais interessante em comparação a outros modelos.

No entanto, é importante que os participantes estejam cientes de que a contemplação pode ocorrer ao longo do tempo, e é necessário manter o comprometimento com as contribuições mensais até que o grupo atinja seus objetivos.

Entretanto, será que é um processo seguro? Sim. O consórcio é administrado por uma empresa especializada, chamada de administradora, que organiza e gerencia todo o processo. Além disso, é necessário que esteja registrada e autorizada pelo Banco Central do Brasil para exercer suas funções.

Falamos esse tempo inteiro sobre adquirir “bens ou serviços”, mas o que exatamente isso significa? É o que vamos descobrir. Confira.

Quais os tipos de consórcio?

Podemos dizer que existem três tipos centrais: o imobiliário, de veículos e de serviços. Porém, isso não significa que você pode comprar apenas três “coisas”. Muito pelo contrário. Entenda mais a seguir.

Consórcio imobiliário

Esse é um dos tipos mais comum, exatamente porque realiza um dos maiores sonhos do brasileiro: o da casa própria. Contudo, dentro dessa categoria, é possível conquistar diferentes tipos de imóveis, com economia e flexibilidade. Veja alguns exemplos:

casas e apartamentos de todos os tipos e padrões;

casa de férias, na praia ou no campo;

sítios, chácaras ou fazendas;

salas, lojas e galpões comerciais ou industriais;

lotes e terrenos.

Consórcio de veículos

Já o consórcio de veículos é uma opção interessante para aqueles que desejam programar a compra de um bem. Mais uma vez, vai além do automóvel tradicional a que pensamos primeiramente, podendo incluir:

carros de passeio e utilitários;

motos e motonetas;

caminhões, ônibus, tratores, implementos agrícolas e rodoviários;

aviões, barcos e embarcações de todos os portes.

Vale lembrar que os consórcios são bem flexíveis, o que significa que é possível comprar o veículo que você desejar: novo ou seminovo, nacional ou importado, além de qualquer marca ou modelo. Todos esses pontos são você quem decide!

Consórcio de serviços

O consórcio de serviços, apesar de ser uma modalidade menos comum, vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. O processo ocorre da mesma maneira que os anteriores, contudo, neste caso, ao ser contemplada, a pessoa pode realizar serviços diversos, de acordo com aquilo que foi contratado. Podendo ser:

educação pessoal ou dos filhos, abrangendo do ensino fundamental à graduação e/ou pós-graduação;

festas de formatura e de casamento;

procedimentos estéticos e cirurgias plásticas;

tratamentos odontológicos;

viagens e intercâmbios;

reformas residenciais ou comerciais.

Ou seja, quando falamos sobre os diferentes tipos de consórcios, há todo um universo de possibilidades por trás dele.

Mais do que isso, a maior vantagem dessa modalidade é que proporciona a realização de sonhos, evitando deixar seus grandes objetivos para depois.

Como fazer um consórcio?

A adesão ao consórcio é bastante simples. O primeiro passo é procurar por uma boa administradora e analisar as opções de planos disponíveis.

Deve ser o mais adequado às suas finanças, para que os pagamentos não sejam prejudicados. A maioria das empresas possibilita fazer uma simulação, vale a pena pesquisar.

Então, após definir o plano mais adequado, é necessário assinar o contrato de adesão para consolidar a aquisição da cota.

O que levar em conta ao escolher uma administradora?

O consórcio pode ser encarado como um investimento seguro, que traz um retorno garantido ao investidor. Para isso, a escolha da administradora deve ser feita com bastante critério.

O primeiro passo é confirmar se a empresa está devidamente registrada no Banco Central, que, como vimos, é uma condição indispensável para que ela atue legalmente no mercado. A pesquisa pode ser feita com facilidade pelo site da instituição.

Depois, é preciso avaliar o nível de transparência que a empresa apresenta. Pode ser feito considerando a clareza com a qual passa as informações sobre custos, formas de reajustes de parcelas, sorteios, lances e contemplações, entre outras.

Avaliar a credibilidade da administradora no mercado também é outro critério que deve ser seguido.

Nesse sentido, é conveniente pesquisar na internet as opiniões de clientes da empresa e a posição na qual ela se encontra no ranking de reclamações do Banco Central.

Além disso, lembre-se de considerar a qualidade do atendimento oferecido aos clientes, pois quanto mais satisfatório for o atendimento, melhor.

Gostou de saber mais sobre o que é, como funciona e quais os principais tipos de consórcio? Agora, você pode decidir se essa modalidade realmente é para você. Bons investimentos!

Este texto foi escrito pela Racon Consórcios, no mercado desde 1991. É uma marca do grupo Randon Administradora de Consórcios, que atua ainda em diversos segmentos, como veículos, imóveis, transporte pesado e máquinas agrícolas, entre outros.

Imagem de Oleksandr Pidvalnyi por Pixabay